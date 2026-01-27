El Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras urge por donantes permanentes que los ayude a mantenerse a flote para suplir la necesidad de sangre y plaquetas que tiene este principal centro de salud de Puerto Rico.

La directora médica del Banco de Sangre, María de los Ángeles Muñiz, aceptó que “ahora mismo no tenemos el número suficiente para ser autosuficiente”.

Ante los problemas de abastos, la funcionaria y el director de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Regino Colón, acudieron a la conferencia de prensa realizada en La Fortaleza para urgir por que las personas acudan al Banco de Sangre para donar sangre y plaquetas.

“Hoy hacemos un llamado urgente y solidario al pueblo de Puerto Rico a donar sangre y plaquetas. La sangre no se fabrica, depende exclusivamente de la generosidad de personas dispuestas a donar. Cada donación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, aseguró.

Esta sangre que allí se colecta se utiliza en los principales hospitales del Centro Médico, particularmente el Hospital de Trauma, Sala de Emergencias, el Hospital Oncológico, el Hospital Municipal de San Juan y el Hospital Pediátrico, según destacaron los funcionarios.

La necesidad de donantes es recurrente. Requieren al menos 60 personas mensuales que donen sangre y otras 15 que donen plaquetas.

“En promedio, utilizamos 20,000 unidades al año (en el Centro Médico). Como ya mencioné, el 70% viene del Banco de Sangre del Centro Médico. O sea, que no es suficiente. Nosotros necesitamos, entonces, la ayuda de suplidores locales y de Estados Unidos. Ahí es donde viene la llamada de ayuda del pueblo de Puerto Rico, porque de ese 30% que nosotros obtenemos de suplidores externos, muchos de ellos son productos de plaqueta que tienen una vida de cinco días. Actualmente, a nivel nacional, en Estados Unidos, la época de invierno es severa y todo evento climático que afecta la población, afecta la colección y suplido a nivel nacional. Por ende, nosotros en Puerto Rico tenemos que ser más autosificientes en estos periodos del año”, explicó Muñiz.

Si puede aportar a la causa, sepa que el Banco de Sangre está ubicado adyacente al estacionamiento principal y la plazoleta del Centro Médico. Opera de lunes a sábado en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

“Para donar sólo se requiere estar en buen estado de salud, presentar una identificación con foto. Nuestro personal lo va a orientar y acompaña al donante durante todo el proceso, garantizando que sea seguro, ordenado y humano”, afirmó Colón.

Para ser donante, la persona debe pesar 130 libras o más de peso. Muñiz indicó que esta restricción es para mantener la seguridad del paciente.

“Donar sangre es un acto sencillo, pero su impacto es inmenso. Hoy Puerto Rico puede convertirse en parte activa de una cadena de vida que no puede esperar”, precisó Colón.

Si desea ser donante y necesita más información, puede comunicarse al 787-777-3844.