Interrupción de los reembolsos a los estados por los costes de ayuda en caso de catástrofe. Retrasos en la respuesta y la formación en materia de ciberseguridad. Y cheques de pago perdidos para los agentes que controlan a los pasajeros y las maletas en los aeropuertos de la nación, lo que podría dar lugar a ausencias no programadas y tiempos de espera más largos para los viajeros.

Éstas son sólo algunas de las posibles consecuencias de la inminente interrupción de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, según los funcionarios que testificaron el miércoles ante un grupo de la Cámara de Representantes.

El Congreso ha aprobado la financiación para todo el año de la mayor parte del gobierno federal, pero sólo ha aprobado un parche de financiación a corto plazo para el Departamento de Seguridad Nacional que se extiende hasta el viernes. En respuesta al asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis y a otros incidentes, los demócratas han insistido en que cualquier proyecto de ley de financiación del departamento incluya cambios en las operaciones de control de la inmigración.

Encontrar un acuerdo sobre la cuestión de la aplicación de las leyes de inmigración será sumamente difícil. Pero aunque los legisladores de ambos partidos se mostraron escépticos, un funcionario de la Casa Blanca dijo que la administración estaba manteniendo conversaciones constructivas tanto con republicanos como con demócratas. El funcionario, a quien se le concedió el anonimato para hablar sobre las deliberaciones en curso, subrayó que el presidente Donald Trump quería que el gobierno permaneciera abierto y que se financiaran los servicios de Seguridad Nacional.

Mientras tanto, los republicanos están haciendo hincapié en que un cierre de Seguridad Nacional no reduciría el trabajo de las agencias que más preocupan a los demócratas. La ley de recortes fiscales y de de gastos aprobada por Trump el año pasado otorgó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas unos 75.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención y reforzar las operaciones de control.

“Las operaciones de expulsión continuarán. La construcción del muro continuará”, declaró el representante Mark Amodei, presidente republicano del subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Más bien, agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte, el Servicio Secreto, la Guardia Costera y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias serían las más afectadas, dijo. Funcionarios de estas agencias comparecieron ante el subcomité de la Cámara de Representantes para explicar el impacto potencial de un cierre de la Seguridad Nacional.

El representante Henry Cuellar, demócrata de mayor rango en el panel, dijo que la trágica pérdida de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis -Renee Good y Alex Pretti- debería preocupar a todos los legisladores. Dijo que unas fronteras fuertes y el respeto por la vida humana no son valores contrapuestos.

“Cuando las medidas coercitivas conducen a resultados como éste, tenemos la obligación de hacernos la pregunta difícil y asegurarnos de que nuestras leyes y políticas funcionan según lo previsto”, dijo Cuéllar.

Sobre la financiación de la Seguridad Nacional, dijo que “casi lo habíamos conseguido. Estábamos allí, demócratas y republicanos y todo el mundo, pero el segundo tiroteo trajo una dinámica diferente. Creo que podemos llegar a abordarlo”.

El trabajo esencial continúa

Alrededor del 90% de los empleados del departamento seguirían trabajando en caso de cierre, pero lo harían sin cobrar. El vicealmirante Thomas Allan, de la Guardia Costera de EE.UU., dijo que las misiones de aplicación de la ley y de respuesta de emergencia continúan durante un cierre, pero que la posibilidad de no recibir los cheques de pago crea dificultades financieras significativas.

“Los cierres minan la moral y perjudican directamente nuestra capacidad para contratar y retener a los estadounidenses con talento que necesitamos para satisfacer la creciente demanda”, afirmó Allan.

Ha Nguyen McNeill, de la Administración de Seguridad en el Transporte, compartía una preocupación similar. Calculó que alrededor del 95% de los 61.000 trabajadores de la agencia seguirían trabajando, pero podrían quedarse sin sueldo en función de la duración del cierre. Recordó que el otoño pasado sufrieron un cierre prolongado.

“Hemos oído informes de funcionarios que duermen en sus coches en los aeropuertos para ahorrar dinero en gasolina, que venden su sangre y plasma y que aceptan segundos trabajos para llegar a fin de mes”, dijo. “Algunos se están recuperando del impacto financiero de los 43 días de cierre. Muchos aún están conmocionados. No podemos hacerles pasar por otra experiencia así”.

Seguridad Nacional también incluye la agencia encargada de proteger a los sectores público y privado de una amplia gama de ciberamenazas. Madhu Gottumukkala, director en funciones de esa agencia, dijo que un cierre “degradaría nuestra capacidad de proporcionar orientación oportuna y procesable para ayudar a los socios a defender sus redes.”

“Quiero que quede claro que cuando el Gobierno cierra, las ciberamenazas no lo hacen”, afirmó.

Impacto a largo plazo

Gregg Phillips, administrador asociado de la FEMA, declaró que su fondo de ayuda en caso de catástrofe dispone de saldos suficientes para continuar las actividades de respuesta de emergencia durante un cierre, pero que se vería seriamente afectado en caso de catástrofe. Dijo que aunque la agencia sigue respondiendo a amenazas como las inundaciones y las tormentas de invierno, la planificación a largo plazo y la coordinación con los socios estatales y locales se ven “irrevocablemente afectadas.”

Por ejemplo, dijo que un lapso interrumpiría la formación de los primeros intervinientes en la Universidad Nacional de Gestión de Catástrofes y Emergencias de Maryland.

“La importancia de estas formaciones no puede medirse”, dijo Phillips. “Y su ausencia se dejará sentir en nuestras comunidades locales”.

En el Servicio Secreto, “el observador casual no verá ninguna diferencia”, dijo Matthew Quinn, subdirector de la agencia. Pero afirmó que los esfuerzos de reforma que se están llevando a cabo en el Servicio Secreto se ven afectados.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.