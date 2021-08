El último Informe Sobre Vacunación en Puerto Rico que publica la Coalición Científica indica que en los grupos de adultos de 60 años en adelante -donde se estima hay 918,333 residentes que pertenecen a la población más vulnerable a desarrollar una enfermedad severa del COVID-19 y donde más fallecimientos se han registrado durante la pandemia- aun faltan por inocular 299,237 personas.

Según el análisis, realizado por los bioestadísticos José Zavala y Rafael Irizarry, en la isla se han logrado vacunar a unas 619,096 personas de la población de 60 años en adelante. En cambio, un 32.6% de este grupo demográfico está al descubierto del proceso de inmunización en momentos en que se registra en la isla un repunte de contagios con la variante Delta, la cual es más contagiosa y pudiera provocar enfermedad más severa entre los no vacunados.

Los datos indican, por ejemplo, que en el grupo de 80 años en adelante auun hay 55,501 personas sin inocular.

Precisamente, este martes el Departamento de Salud informó 16 nuevos decesos a causa del coronavirus. De estos 13 no estaban vacunados. Según se detalla en el dashboard de la agencia sanitaria, 11 de los fallecidos tenían más de 60 años.

El doctor Rahumar Dieppa Vega, encargado de las iniciativas de “Salud toca a tu puerta” y el “VacuTour” confirmó que en las actividades dirigidas a las comunidades se ha detectado un volumen alto de adultos mayores sin inocular. Estas actividades iniciaron el 5 de julio.

“Con “Salud toca a tu puerta” hemos impactado a 103 residencias en 43 municipios. Estamos hablando de 374 personas que se han vacunado en esa iniciativa de ir casa por casa. El perfil de estas personas cuando llegamos es que, usualmente, son personas mayores de 50 años. Algunos son cuidadores de personas encamadas o con discapacidad. Y es bien triste porque cuándo indagamos muchas veces no se quieren vacunar porque un familiar no cree en la vacuna y dependen de lo que diga ese tutor, hijo, tío, primo o persona que los cuida. Estamos hablando de personas que no tienen su opinión propia”, acotó el doctor en medicina general.

Dr. Rahumar Dieppa Vega

Sostuvo que la tarea de Salud en estos casos es educar a través de un enfermera y especialistas que tienen dirigidos en estas áreas.

“Estamos buscando más educadores que puedan viajar con nosotros para que puedan hablar sobre la vacuna y dar información en arroz y habichuelas, sin mucho tecnicismo. Por ejemplo, decirles que ya la vacuna está aprobada por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos) y que es segura”, explicó al agregar que también se están llevando a cabo unas cápsulas informativas a través de Facebook Live en la página del Departamento de Salud.

De otra parte, Salud está llevando los “VacuTour” a los barrios con menos accesos, una dinámica que se coordina a través de los municipios. A través de esta iniciativa se han visitado 17 barrios o comunidades donde se han vacunado 926 personas.

“Actualmente estamos metiéndonos en el centro de la isla y estableciendo rutas en esos barrios que quedan distantes del centro urbano de los municipios... la idea es ir impactando los pueblos con menor tasa de vacunación”, acotó sobre el programa que las personas pueden solicitar a través del 787-709-4610.

Al momento, 60.2% de la población en Puerto Rico se ha vacunado contra el COVID-19 , mientras que un 70.4% tiene al menos una dosis del fármaco preventivo.

De otra parte, Salud informó a Primera Hora que hasta el 8 de agosto en un esfuerzo por visitar nuevamente los centros de cuidado prolongado para reforzar la vacunación, se contactaron a 1,166 facilidades donde se reflejó que el 93% de sus empleados y el 91% de sus residentes están vacunados.

Mientras que en 152 establecimientos se detectó al menos un caso de persona no inmunizada para un total de 348 no vacunados.

“No obstante, durante los pasados días hay mayor receptividad a la vacuna, donde el personal contacta al Departamento para vacunar a la población. Dentro de las razones por las cuales las personas indicaron no vacunarse inicialmente se encuentra que los tutores, en su mayoría hijos, no autorizan la vacuna, seguido por qué el propio paciente no lo desea y otros casos por condiciones médicas”, se explicó en declaraciones escritas.