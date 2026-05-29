Durante la temporada alta de cruceros, que se extendió desde noviembre de 2025 a abril de 2026, llegaron a la Isla unos 1,360,937 pasajeros, lo que representó un aumento de 43% comparado con la pasada temporada alta.

Así lo destacó este viernes la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

Detalló, en comunicado de prensa, que Puerto Rico registró un total combinado de 515 operaciones y escalas de cruceros homeport y en tránsito, reflejando en este particular un crecimiento de 34.1% frente al mismo periodo de la temporada anterior.

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“Puerto Rico continúa consolidando su liderazgo dentro de la industria de cruceros del Caribe. Esta temporada alta de invierno reflejó resultados sumamente positivos tanto en movimiento de pasajeros como en actividad portuaria, demostrando la confianza que las principales líneas marítimas mantienen en nuestra Isla y en nuestra capacidad para continuar creciendo de manera competitiva”, expresó Robles Cancel.

La funcionaria destacó, además, que cada uno de los meses que compusieron la temporada alta de cruceros 2025-2026 superó consistentemente las cifras registradas durante los mismos meses de 2024, 2023 y 2022, reflejando una trayectoria sostenida de crecimiento para la industria de cruceros en Puerto Rico.

En la actualidad, se está en la temporada baja de cruceros. La misma se extiende hasta octubre. Coincide con la temporada de huracanes y los meses de verano.

La funcionaria explicó que en esta temporada muchas embarcaciones se trasladan hacia Europa para operar allá. Sin embargo, sostuvo que Puerto Rico continúa reflejando una tendencia positiva y sostenida tanto en movimiento de pasajeros como en operaciones portuarias.

en cuanto al desempeño de San Juan como puerto base, Turismo destacó un buen desempeño. Se informó que se registraron 371,536 pasajeros entre noviembre de 2025 y abril de 2026, reflejando un crecimiento de 76.6% frente al mismo periodo de la temporada anterior.

Este segmento representa uno de los principales motores de impacto económico para la Isla, debido a que genera estadías hoteleras, consumo en restaurantes, transportación terrestre y actividad comercial adicional antes y después de cada viaje, destacó la directora de Turismo.

El significativo crecimiento que ha reflejado el segmento de ‘homeport’ se debe principalmente a incluir al crucero Grand Princess y sumar salidas adicionales de Royal con el Jewel of the Seas y el Brilliance of the Seas a este segmento. Además, la línea de cruceros Norwegian sustituyó el Viva por el Epic, que cuenta con mayor capacidad de pasajeros. Por otra parte, en esta última temporada hay que destacar que la línea de cruceros Princess Cruises volvió a activarse, ya que no salía de Puerto Rico desde el 2011, y que Royal Caribbean solo tenía un barco post-pandemia, y ahora cuenta con el Brilliance y el Jewel of the Seas.