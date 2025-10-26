La Cámara de Representantes aprobó hace unos días el Proyecto 602, que autoriza un descuento en las multas de AutoExpreso, en espera ahora de ser aprobado en el Senado y posteriormente convertido en ley por la gobernadora Jenniffer González Colón.

Según la exposición de motivos de la medida, presentada por el legislador José Hernández Concepción, el proyecto tiene como objetivo promover el pago acelerado de multas, en atención a las necesidades de la ciudadanía, al mismo tiempo que busca contribuir al financiamiento, construcción y mantenimiento de las autopistas.

¿Qué incluye la legislación aprobada? Estos son 10 puntos que debes conocer:

1- Establece un 40% de descuento a las multas.

2- El descuento aplicaría a multas relacionadas a la falta de pago en las estaciones de Auto Expreso, pero también a multas por faltas administrativas, así como las relacionadas con derechos vencidos de permisos de vehículos de motor o arrastre (marbete).

3- El descuento podría aplicarse a la totalidad de la deuda, incluyendo el principal, intereses, recargos y penalidades.

4- Para aplicar el descuento del 40% los Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Hacienda (DH) tendrán que realizar un documento que explique la reglamentación y detalle los pasos para la eficaz ejecución de esta ley.

5- Ambas dependencias tendrán 90 días tras la aprobación de la ley para emitir el reglamento.

6- Una vez aprobada la ley y emitido el reglamento, el descuento podría aplicarse a los conductores por otros 90 días.

7- Podrá acogerse a la reducción “todo conductor, sin limitación con respecto a la categoría de su licencia, que adeude el monto de multas por faltas administrativas al amparo de la Ley Núm. 22-2000″, según lee la medida.

8- No serán elegibles los funcionarios públicos que ocupan puestos electivos ni los funcionarios gubernamentales cuyo nombramiento requiere de la confirmación legislativa.

9- La medida indica que los conductores podrán acogerse a la rebaja y pagar en las colecturías de los Centros de Servicios al Conductor, nuevos puntos de venta, bancos y cooperativas.

10- Todo ciudadano que se acoja al mismo, podrá renovar su licencia de conducir “sin restricción alguna en cuanto al término de su caducidad”.