Una empresa que contrata con 14 agencias de gobierno para proveer servicios de tecnología, Truenorth Corporation, sufrió un ataque cibernético en la pasada semana de Acción de Gracias, que afectó al Departamento de Educación, a la Administración de Seguros de Salud (ASES) y a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

Aunque el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, aseguró que se trabajó intensamente desde el pasado jueves hasta el domingo en este problema, no fue hasta hoy, martes, que hicieron público el incidente durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

PUBLICIDAD

Domenech aseguró que el ataque cibernético no tuvo consecuencias mayores y los ‘hackers’ no pudieron acceder a las bases de datos de las agencias afectadas para robar información. Alegó a que la rápida acción de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) ayudó en detener el efecto de la invasión a los sistemas.

“No se han afectado los servicios a la población”, sentenció Domenech. “No fueron ataques que imposibilitaron el funcionamiento de las agencias. No fueron ataques en donde lograron extraer la data de los ciudadanos y fueron ataques que con el trabajo arduo del personal de PRITS y del personal del manejo de información tecnológica de las agencias, que trabajaron todos estos días festivos, se pudo evitar, verdad, que hubiese un desfase en los servicios y que también se propagara a otras áreas del gobierno”.

Aseguró, de paso, que “no hubo lo que se conoce como un secuestro... En algunos casos, se afectó bases de datos sin extraer la información y recuperamos utilizando los famosos ‘backups’. En otros casos, de verdad, no penetraron las bases datos y afectaron unos sistemas virtuales que corren las agencias en parte para prevenir estos ataques. Así que en algunas de las agencias ni siquiera afectó las bases de datos. En otras que las que las afectó, no pudieron, por los sistemas de seguridad, coger la base de dato y tomarla de rehén”.

Domenech informó que en la actualidad se hacen análisis forenses para conocer las vulnerabilidades de los sistemas de las agencias afectadas para reforzar los sistemas de seguridad.

Truenorth Corporation tiene también contratos con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la cual tiene en su base de dato toda la información de los electores. La agencia no se afectó.