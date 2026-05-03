El presidente Donald Trump dice que el Pentágono se está preparando para publicar algunos archivos OVNI “muy interesantes” descubiertos por su administración, generando una mezcla de rumores y escepticismo al insinuar nuevas revelaciones en torno a cuestiones de vida extraterrestre.

Trump comenzó a avivar el interés por lo extraterrestre en febrero, ordenando a las agencias federales que publicaran sus registros relacionados con la vida extraterrestre y los ovnis. Desde entonces, ha creado suspense con tentadoras actualizaciones, insinuando una inminente publicación de documentos nunca antes compartidos por el gobierno de Estados Unidos.

“Vamos a publicar muchas cosas que no hemos publicado”, dijo Trump el miércoles en un evento en la Casa Blanca para celebrar a los astronautas de la NASA. “Creo que algunas de ellas van a ser muy interesantes para la gente”.

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Trump ha disfrutado presentándose como el presidente que desvela los secretos. En la primera semana de su regreso al cargo, ordenó la divulgación de registros relacionados con los asesinatos del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Las revelaciones revelaron poco más de lo que ya se sabía.

En el periodo previo a esa publicación, Trump dijo que “el pueblo estadounidense merece transparencia y verdad”. Ahora, al mirar al cielo, el presidente ha adoptado un tono similar, sugiriendo que las respuestas a preguntas que llevan décadas en el aire podrían estar en camino. Su directiva de febrero sobre las redes sociales pedía transparencia en torno a “la vida extraterrestre y alienígena, los fenómenos aéreos no identificados (FANI) y los objetos voladores no identificados (OVNI)”.

“Los primeros lanzamientos comenzarán muy, muy pronto”, dijo a sus partidarios en abril en un acto de Turning Point USA en Phoenix. “Así que podéis salir y ver si ese fenómeno es correcto. Ya lo descubriréis”.

Advierte sobre aumento en expectativas

Incluso antes de la directiva de Trump, el Pentágono llevaba años en un proceso de desclasificación y publicación de documentos gubernamentales relacionados con los ovnis, ahora a menudo denominados fenómenos anómalos inexplicados o FANI.

Alegando preocupaciones por la seguridad nacional, el Congreso creó una oficina en 2022 para investigar los FANI y desclasificar todo el material posible. El primer informe de la oficina, de 2024, reveló cientos de nuevos incidentes de FANI, pero no halló pruebas de que el gobierno estadounidense hubiera confirmado nunca un avistamiento de tecnología alienígena. Se espera que pronto se publique un segundo informe sobre avistamientos más recientes.

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Esa agencia, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, está trabajando ahora con la Casa Blanca para hacer pública “información nunca antes vista sobre el UAP”, según un comunicado del Pentágono.

El anterior director de la oficina, sin embargo, dijo que las promesas de Trump eran bravatas, un “objeto brillante” para distraer a los estadounidenses de la guerra con Irán. Sean Kirkpatrick, un físico y ex oficial de inteligencia de carrera que dirigió la oficina hasta 2023, dijo que ha visto los registros del gobierno y cree que no hay revelaciones bomba que se encuentren.

“Los lectores no deben hacerse ilusiones de que va a haber algún documento con fotos, entrevistando a los extraterrestres cuando bajaron”, dijo. “Porque eso simplemente no existe”.

Los vídeos que pretenden mostrar tecnología alienígena suelen tener explicaciones mundanas, dijo. Las modernas cámaras de infrarrojos utilizadas por el ejército estadounidense suelen capturar motores a reacción y otros objetos calientes en una larga floración térmica, lo que, según Kirkpatrick, explica los vídeos virales de objetos veloces con forma de píldora.

El Pentágono no facilita los informes del PAU, según un grupo de expertos liderado por el Partido Republicano.

En el Capitolio, ese tipo de vídeos ha llamado la atención de un pequeño grupo de republicanos alineados con Trump que insisten en que el Pentágono está ocultando secretos.

La Task Force on the Declassification of Federal Secrets ha estado llevando a cabo su propia investigación sobre los informes de aviones misteriosos cerca de instalaciones militares estadounidenses, que según el panel suponen una amenaza para la seguridad nacional y las fuerzas armadas.

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El pasado otoño, el grupo de trabajo escuchó el testimonio de miembros y ex miembros del servicio que describieron encuentros con FANI. En uno de los casos, un oficial superior de la Marina dijo que se encontraba frente a la costa de California en 2023 cuando vio un objeto brillante con forma de “Tic Tac” emerger del océano y unirse a tres objetos similares. Se alejaron en un instante.

El interés de Trump por el tema ha animado a los congresistas republicanos, incluida la representante de Florida Anna Paulina Luna, veterana de las Fuerzas Aéreas que copreside el grupo de trabajo. Luna ha criticado lo que ella llama “menos que adecuada” transparencia del Pentágono.

En una carta de marzo al Secretario de Defensa Pete Hegseth, Luna exigió docenas de vídeos de UAP identificados por los denunciantes y etiquetados con nombres como “UAP esférico en nubes”. El plazo que dio a Hegseth se cumplió sin que se presentara ningún vídeo.

La entrada de Trump en la refriega OVNI provocó el aplauso de Luna, que el año pasado dijo al podcaster Joe Rogan que ha visto pruebas de “seres interdimensionales.” El Pentágono “¡ya no puede esconderse de nuestra petición de documentos!” dijo Luna en las redes sociales tras la directiva de Trump.

Vance se declara “obsesionado”

Trump se muestra escéptico sobre la existencia de vida extraterrestre. Dirigiéndose a la multitud de Turning Point USA en Phoenix, dijo: “Me imaginé que esta era una buena multitud porque os conozco, estáis realmente metidos en eso. Yo no sé si lo estoy”.

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No está claro por qué hizo la revelación en ese acto, celebrado en una megaiglesia. Un día antes, Trump había hablado en Las Vegas, no lejos del Área 51, un centro de pruebas de alto secreto de la Guerra Fría que ha alimentado las teorías de la conspiración OVNI.

El Vicepresidente JD Vance se ha descrito a sí mismo como “obsesionado” con los archivos OVNI. En marzo, dijo que ha estado tratando de encontrar tiempo para investigar el Área 51 desde que asumió el cargo.

“Aún me quedan tres años más como vicepresidente”, dijo Vance al podcaster conservador Benny Johnson. “Llegaré al fondo de los archivos OVNI”. Invocando su fe cristiana, Vance dijo que cree que los avistamientos reportados como extraterrestres son en realidad obra de demonios espirituales.

Incluso antes de que Trump abordara el tema, ya se oían rumores sobre extraterrestres.

Vuelve a Hollywood con una próxima película de Steven Spielberg, “Disclosure Day”. El ex Presidente Barack Obama causó sensación en febrero al declarar en un podcast que los extraterrestres son reales. Más tarde aclaró que no había visto pruebas, pero que “las probabilidades son buenas de que haya vida ahí fuera”.

Trump no es el primer presidente atraído por los misterios de los ovnis. El presidente Bill Clinton ha dicho que una vez ordenó revisar el incidente de Roswell -algo se había estrellado en 1947 en un rancho de Nuevo México y las autoridades dijeron más tarde que los restos eran los restos de un globo meteorológico a gran altitud- en torno a su 50 aniversario en 1997. Los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan afirmaron haber visto ovnis antes de ocupar la Casa Blanca.

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El gobierno estadounidense lleva investigando los informes sobre ovnis desde la década de 1940, en parte para determinar si representan tecnología avanzada de naciones competidoras o “pruebas de tecnología de otros mundos”, según el informe 2024 del Departamento de Defensa.

En las comunidades en línea dedicadas a los ovnis, algunos ven la promesa de Trump como un paso en la dirección correcta; otros creen que se quedará en nada. Para las personas que siguen el tema de cerca, las promesas de grandes revelaciones nunca han estado a la altura, dijo Greg Eghigian, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania que escribió un libro sobre la historia de los avistamientos de ovnis.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.