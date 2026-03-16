La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, pero seguirá trabajando durante su tratamiento, dijo el presidente Donald Trump en una publicación en las redes sociales el lunes.

Trump dijo que el pronóstico de Wiles es “excelente” y la describió como “una de las personas más fuertes que conozco”. Dijo que Wiles planea comenzar el tratamiento de inmediato, pero no hizo ninguna sugerencia de que ella se estaba retirando de su trabajo como uno de sus asesores más cercanos.

“Durante el periodo de tratamiento, pasará prácticamente a tiempo completo en la Casa Blanca, ¡lo que me hace, como presidente, muy feliz!”. , dijo Trump en su plataforma Truth Social. “¡Pronto estará mejor que nunca!”.

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Se produce en un momento en que el presidente republicano se enfrenta a crecientes desafíos en los frentes mundial y nacional, desde la guerra en Irán y la escalada de los precios del petróleo hasta las elecciones de mitad de mandato de este otoño y la preocupación de los estadounidenses por la asequibilidad.

Wiles, de 68 años, es una antigua aliada de Trump que ascendió de copresidenta de su campaña a su asesora y consejera más cercana. Wiles, la primera mujer en convertirse en jefa de gabinete de la Casa Blanca, pasó décadas como lobista y agente política en Florida y dirigió la campaña de Trump en ese estado en 2016.

En diciembre, llamó la atención con una entrevista inusualmente sincera en Vanity Fair, en la que hizo comentarios críticos sobre los líderes de la administración Trump, incluidos el vicepresidente JD Vance y la fiscal general Pam Bondi. Trump subrayó su confianza en Wiles tras la entrevista, calificándola de “artículo de opinión” y describiéndola como “fantástica”.

En su mensaje del lunes, Trump reiteró que Wiles es “duro y está profundamente comprometido a servir al pueblo estadounidense”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.