Con la misión de descentralizar las visitas y recorridos por la Isla, la Compañía de Turismo lanzó este miércoles la Ruta de Mar y Tierra para impactar a pueblos de la montaña y la zona costera del suroeste.

Junto a la iniciativa se ha creado una campaña publicitaria y una página cibernética para promover la gastronomía, la cultura, las tradiciones y las zonas turísticas de unos 15 pueblos.

Los municipios impactados con esta iniciativa serán Arroyo, Aibonito, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, informó la directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, en conferencia de prensa.

“Es una ruta turística que busca, como iniciativa, impulsar el desarrollo de la región central y el sur de la Isla a través de su riqueza gastronómica y turística. Esta ruta conecta historia, tradiciones y sabores que forman una esencia de lo que somos. Es una invitación de mirar a nuestras propias comunidades, respaldar el talento local y reconocer el potencial que existe más allá del área metropolitana”, afirmó la funcionaria.

Durante la presentación, Robles Cancel presentó varios anuncios que incluyen a los comerciantes de los pueblos impactados mencionando cómo surgió el nombre de sus negocios y qué ofrecen al público. Por ejemplo, del restaurante La Sombra en Orocovis mencionaron una gran variedad de longanizas disponibles para los comensales, incluyendo de pescado.

En esta campaña, Turismo invertirá unos $330,000.

La idea de impulsar esta ruta no es nueva. Fue creada mediante legislación y se convirtió en la Ley 142 del 8 de agosto del 2024. Fue firmada por el exgobernador Pedro Pierluisi.

La medida ordenó a la Compañía de Turismo a desarrollar planes de mercadeo, promoción y apoyo a los 15 municipios impactados.

Por otro lado, en la conferencia de prensa se anunció que la gobernadora Jenniffer González firmó la ahora Ley 24-2026 (Proyecto de la Cámara 913) de la autoría del representante Pedro J. Santiago Guzmán. Esta demarca la extensión del Frente Marítimo de Cataño, incluyendo el Malecón Edwin Rivera Sierra, como “Zona de Turismo Gastronómico”. Además, ordena impulsar un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a los comerciantes locales, amplíe la oferta culinaria y fomente la integración comunitaria.

Como parte de la implementación de esta legislación, se designó un Comité de Trabajo de la Compañía de Turismo para que pueda dar debido cumplimiento a todos los requerimientos dispuestos en la Ley, incluyendo el establecimiento de acuerdos colaborativos con el municipio o cualquier otra entidad pública o privada y desarrollar los planes de mercadeo y promoción que se estime necesario