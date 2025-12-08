La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunció este lunes una serie de eventos culturales relacionados con el festejo de la Navidad que se celebrarán en los próximos días, entre ellos la campaña “Nuestra Navidad Suena”, que estará protagonizada por el cantante Víctor Manuelle, y que persigue resaltar “la esencia cultural y festiva de la Isla”.

Además, la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, dio a conocer que el evento The Sounds of Puerto Rico – Christmas Edition, se celebrará los días 13 y 14 de diciembre frente al Muelle 6, en el Viejo San Juan, de 10:00 a.m. a 12:00 de la medianoche, como parte de los esfuerzos para fortalecer el turismo cultural y la actividad económica durante la temporada navideña.

PUBLICIDAD

“Nuestra Navidad se vive intensamente y este año la celebramos junto a 250 artesanos que representan la excelencia del talento puertorriqueño. The Sounds of Puerto Rico – Christmas Edition generará un impacto económico global estimado en $7.1 millones, reflejo de cómo nuestras tradiciones impulsan la actividad turística y fortalecen el desarrollo cultural en la Isla”, expresó la funcionaria, estimando que, “de ese total, $2.6 millones corresponden al impacto directo del evento y $4.5 millones adicionales provienen de la llegada de nueve cruceros durante ese fin de semana”.

Se espera que ese evento reúna música en vivo, artesanías, gastronomía típica y diversas actividades para toda la familia, coincidiendo con el alto flujo de visitantes que suele recibir el Viejo San Juan durante la época navideña.

Además, la funcionaria resaltó que la feria contará “con clases de bomba, rifas, trivias, quioscos y una programación musical de primer orden durante ambos días”.

La oferta musical del sábado 13 de diciembre incluirá a varios participantes de Objetivo Fama, un tributo a El Topo a cargo de su hijo Adeán Cabán, seguido por las presentaciones de Plenéalo, El Gran Combo de Puerto Rico, Joseph Fonseca, Olga Tañón y Farruko.

Mientras, el domingo 14 de diciembre el programa musical continuará con una variada selección de artistas que destacan la esencia navideña de la Isla, entre ellos Herminio de Jesús, José Nogueras, Giselle, Manny Manuel, Tuna de Segreles y Víctor Manuelle, quienes completarán un fin de semana lleno de talento y celebración.

Por otro lado, como para de la celebración de este año, la CTPR reconocerá la trayectoria y aportación de cuatro destacados artesanos puertorriqueños: las hermanas Iris y Maritza Concepción Aponte, artesanas del Paseo de la Princesa reconocidas por sus trabajos en piezas en papel, joyería artesanal, vitrales y vidrio fundido; Michelle Cuadrado Castro, destacada por su dominio del barro escultórico y galardonada por diversa instituciones culturales; y Juan Antonio “Titín” Rivera Méndez, maestro artesano del torneado en madera con una carrera dedicada a la enseñanza y preservación del oficio.

PUBLICIDAD

Además, la directora anunció que en aras de garantizar una experiencia segura y organizada, la CTPR trabajó en coordinación con otras agencias un plan de manejo de tránsito durante el evento, que incluye medidas como:

El cierre del tramo desde la calle del Muelle hasta el letrero de I Love PR.

Las guaguas de la AMA operarán como de costumbre desde la estación Sagrado Corazón hasta el Terminal Covadonga, facilitando el acceso al Viejo San Juan.

Habrá acceso vehicular por la Avenida de la Constitución y también por Puerta de Tierra.

Los estacionamientos disponibles serán:

Pagando: La Puntilla, Paseo Portuario, Doña Fela, Covadonga, Salvation Army y Muelle 10.

Libre de Costo: Navy Frontier, Muelle 12 y Muelle 13.

También estará disponible el servicio de lanchas de Cataño.

Por otro lado, se presentó la nueva campaña navideña “Nuestra Navidad Suena”, que fue descrita como una apuesta audiovisual de estilo cinematográfico protagonizada por el reconocido sonero Víctor Manuelle, quien es la figura central y narrador del recorrido navideño.

La campaña, agregó la CTPR, destaca la esencia de nuestra Navidad a través de escenas icónicas como la fiesta en el campo, la plaza iluminada del pueblo, la magia de los Reyes y la tradicional SanSe. Cada imagen se transforma en una postal viva que celebra la identidad cultural de la Isla y los elementos que hacen de nuestras fiestas una temporada única.

“Con esta campaña quisimos capturar la emoción profunda que sentimos en Puerto Rico cuando llega la Navidad. Es una temporada que une familias, que rescata nuestras tradiciones y que nos llena de música, color y celebraciones que solo aquí se viven de esta manera. Queremos que cada persona, dentro y fuera de la Isla, recuerde que nuestra Navidad suena diferente… suena a Puerto Rico”, expresó la directora de la CTPR.