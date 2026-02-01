Poco más de 44 mil abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en los municipios de Carolina, San Juan, Loíza y Trujillo Alto, pudieran verse afectados tras una avería “de gran magnitud” en una de las bombas principales del sistema que bombea agua hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas.

La AAA declaró en estado de emergencia operacional la represa Carraízo este domingo tras el incidente.

La información, que trascendió en las redes sociales de la corporación, fue ofrecida por el vicepresidente de Operaciones y director interino de la Región Metro de Acueductos, Luis J. Ortiz Salgado.

Según se explicó, la avería ocurrió luego de que un motor se afectara como resultado de varias fluctuaciones de voltaje e interrupciones en el servicio de energía eléctrica ocurridas el pasado sábado, dejando fuera de operación una de las cinco bombas del sistema.

“Actualmente, cuatro bombas se mantienen en funcionamiento, distribuyendo agua hacia la planta de filtración mientras se atiende la situación. Esta avería es de mayor complejidad, ya que se trata de un sistema especializado que requiere la intervención de un taller técnico específico que atiende equipo de tamaño industrial, por lo que se estima que los trabajos de reparación tengan una duración aproximada de 15 días calendario”, se especificó.

Mientras tanto, el personal técnico a cargo de la reparación trabajará en tres turnos rotativos con el fin de completar los trabajos a la brevedad posible y mitigar el impacto a los abonados.

“Reconocemos los inconvenientes que esta situación genera a las familias de la zona metropolitana. Por ello, y como parte de nuestro compromiso de garantizar que todos los ciudadanos cuenten con el servicio de agua potable, hemos activado todos los recursos necesarios y estamos trabajando sin descanso para lograr el funcionamiento óptimo de la represa en el menor tiempo posible”, expresó Ortiz Salgado.

La salida de operación de esta bomba reduce la capacidad de distribución de agua en la red, por lo que la AAA ha implementado ajustes operacionales para garantizar el servicio de agua potable a la ciudadanía.

Entre las medidas adoptadas, se está asistiendo el sistema de la Planta de Filtración Sergio Cuevas con agua proveniente de otros sectores, incluyendo el SuperAcueducto.

Como resultado de esta situación, aproximadamente 44,233 abonados de los municipios de San Juan, Carolina, Trujillo Alto y algunos sectores de Loíza, particularmente el área de Piñones, podrían experimentar bajas presiones o intermitencias temporeras en el servicio de agua potable.

Esto representa un 10.22 % de la totalidad de 432,975 clientes de la Región Metro de la Autoridad.

Ante este escenario, la AAA exhorta a la ciudadanía a hacer un uso comedido y responsable del agua, limitando su consumo a lo estrictamente necesario, para contribuir a la estabilidad del sistema y garantizar el servicio a toda la región.

De igual forma, Acueductos indicó que se encuentra en coordinación con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias de los municipios impactados para establecer planes de acarreo de agua, así como con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, de ser necesario, para coordinar gestiones con el sector hotelero.

También se mantienen coordinaciones con el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio en instalaciones educativas y de salud.

“Este incidente deja en evidencia, una vez más, que el sistema de agua de la Isla, particularmente en el área metropolitana, se encuentra en un estado de deterioro como resultado de años de falta de mantenimiento e inversión, y que hoy esa realidad nos está pasando factura. Precisamente por eso, continuamos invirtiendo de manera prioritaria en nuestra infraestructura crítica, con el compromiso de transformar el sistema y hacerlo más resiliente y confiable para nuestra gente”, expresó el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los medios de comunicación y de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y X, donde se estarán ofreciendo actualizaciones conforme avancen los trabajos.