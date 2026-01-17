El municipio de Vega Alta comenzó a auspiciar un esfuerzo del Departamento de Seguridad Pública para lograr un registro de las personas que estén diagnosticados con Alzheimer y que estos puedan participar del Proyecto Piloto de la Unidad de Monitoreo para Pacientes de Alzheimer (UMPA) del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Bajo este proyecto, iniciado en el 2024, se les provee a los pacientes un brazalete con geolocalización, diseñado para monitorear de manera electrónica.

Para estar en el registro y obtener los beneficios, los familiares deben llenar un formulario. El mismo se accede por un QR Code. También puede enviar un correo electrónico a umpa@dsp.pr.gov con toda su información y personal de ese Departamento se comunicaría para realizar el proceso de inscripción.

La alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, precisó que se unió al esfuerzo, ya que busca que su pueblo sea uno “saludable”.

Explicó que, en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, Arthur Garffer, el municipio integrará esfuerzos para facilitar este proyecto de monitoreo.

Informó que lo que busca es ofrecer las herramientas necesarias para su protección y bienestar.

“Cumpliendo con nuestro firme compromiso, siempre estaremos atentos a propiciar que nuestra población así como nuestros adultos mayores, tengan calidad de vida con apoyó en servicios de salud y bienestar”, expresó en comunicado de prensa.

El Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo que destruye la memoria y las habilidades de pensamiento. Provoca dificultad para realizar tareas diarias, cambios de comportamiento, así como problemas de lenguaje y juicio, requiriendo cuidados constantes y paciencia por parte de cuidadores y familiares.

Por otro lado, la alcaldesa detalló que los datos que se deben proveer para lograr la inscripción son básicos. Incluye el nombre del paciente y su apodo, edad, dirección, estado civil y si tiene hijos.

El cuidador que llene el formulario debe firmar un acuerdo de responsabilidad, proveer la ubicación geográfica donde pernocta el participante, poseer un número de teléfono celular que reciba mensajes de texto y mantener un correo electrónico activo. También se debe proveer los datos de dos personas de contacto adicionales.

Los requisitos establecidos por el DSP incluyen, que la persona inscrita no esté encamada y que el paciente cuente con una certificación médica que acredite la existencia de la condición de Alzheimer. No tiene que haber sido expedida por un Neurólogo.

Además, que el paciente debe tener un cuidador a cargo, que no tiene que ser su tutor legal.

Todo el programa es libre de costo para el paciente y el cuidador. Cualquier duda, puede comunicarse al Departamento al (787) 903- 5602, extensión 6040; (787) 777- 1500, extensión 6170 o con la Oficina Municipal de Ayuda al Ciudadano, al (787) 883-5900, extensiones 1242, 1249 y 1254.