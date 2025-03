“Mentiras”.

El designado secretario de Salud, el pediatra Víctor Ramos, afirmó este jueves, ante una Comisión Total del Senado, que las denuncias que ha realizado en su contra el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, “son mentiras”.

“Quiero dejar esto claro para récord, y bajo juramento, yo nunca he sido citado, nunca he recibido un ‘target letter’, nunca he sido entrevistado ni investigado, ni ninguna de las calumnias y mentiras que se han dicho públicamente de mí en las pasadas semanas”, sentenció.

Las expresiones de Ramos se dan a modo de respuesta a lo expresado esta mañana por Díaz en esta vista legislativa en la que se busca información sobre varias imputaciones que se le hacen al nominado secretario de Salud y que pudiesen minar su capacidad para fungir en el cargo.

Entre otras cosas, el presidente del Colegio de Médicos imputó a Ramos mal manejo de fondos federales en la vacunación del COVID-19, irregularidades en un préstamo por $125,000 en el que se tuvieron que pagar $221,000 en intereses y problemas en los trámites para crear un plan de salud.

Díaz puntualizó que Ramos “no tiene capacidad de administrar, supervisar y monitorear fondos federales”, presuntamente les faltó la verdad a los médicos y cometió violaciones durante su presidencia en esta organización que minaron las finanzas de la entidad, por lo que no merece ser secretario de Salud.

Pero, Ramos ripostó que bajo su incumbencia como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos logró que se aprobaran sobre 30 proyectos legislativos a favor de los médicos y los pacientes, se realizaron actividades para mejorar la salud del pueblo y dejó un superávit en las finanzas de la entidad.

“A nivel administrativo, puede adquirir la sede para el Colegio, reducir la deuda de la compraventa en un 80% en apenas cuatro años y dejarle alrededor de $4.6 millones en caja al Colegio, la mayor cantidad en su historia”, precisó.

Sobre las irregularidades del plan médicos, aseguró que el esfuerzo era para ofrecer alternativa a los pacientes “que respondiera a las particularidades de nuestra profesión y garantizara una cobertura adecuada”.

Aseguró que “todas las decisiones y movimientos financieros relacionados con este proyecto fueron documentados y supervisados por expertos en derecho corporativo y seguros. Es importante destacar que el propio doctor Carlos Díaz, actual presidente del Colegio, formó parte de la Junta de Gobierno y vicepresidente de la Junta del Plan Médico, durante este proceso y participó activamente en las decisiones tomadas, votando a favor de todas las decisiones. Sin embargo, a pesar de eso, cuando el doctor Carlos Díaz asumió la presidencia no cumplió con la entrega del estudio actuarial, a pesar de que estaba realizado. Ni tampoco concretó las gestiones con el inversionista privado que había conseguido bajo mi mandato, para cumplir con la aportación de capital necesario según fuera solicitado por el Comisionado de Seguros. Las razones para estas actuaciones, solo las conoce él”.

En su ponencia, no habló sobre las imputaciones de mal manejo de fondos federales en la vacunación del COVID-19 que realizó el Colegio de Médicos ni las controversias con el préstamo de $125,000 que tomó por la entidad y por el que supuestamente pagaron $221,000 en intereses.

Sin embargo, afirmó que no le reconoce validez a las auditorías que realizó el Colegio de Médicos, bajo la presidencia de Díaz, en las que supuestamente se le imputan irregularidades.

Lo que sí enfatizó es que está preparado para ser secretario de Salud.

“Estoy preparado para ser el próximo secretario de Salud de ustedes confirmarme y honrarme con su voto”, le dijo Ramos a los senadores.

A preguntas del senador popular Luis Javier Hernández Ortiz, el secretario aceptó que desde 2022 tenía “varias querellas” ante el Colegio de Médicos. Pero, comentó que en el momento en que se discutió la gobernadora Jenniffer González Colón su nominación “no recuerdo que discutiéramos eso”, las controversias que tenía por su presidente de los médicos.

Poco después, aceptó que nunca le dijo a la gobernadora que en el 2022 fue suspedido de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos. La suspensión ocurrió por las irregularidades del préstamo que se tomó de $125,000.

También aceptó que realizó en el Colegio de Médicos actividades del Partido Demócrata. Alegó que le informó a los miembros de la Junta del Colegio sus determinaciones de hacer estos eventos en la sede de la organización.

Cabe destacar que, en el inicio de su ponencia ante el Senado, Ramos se presentó como un hombre religioso y hasta citó a la Biblia y al papa Francisco. Además, habló de las enseñanzas que recibió de su madre, quien fue contable del Hospital Pavía.

“He dedicado mi vida al bienestar de los niños, las comunidades vulnerables y al fortalecimiento de nuestro sistema de salud. Como pediatra, padre y servidor público, creo en un sistema justo, ágil y compasivo”, afirmó.

Asimismo, el titular aprovechó su ponencia para hacer una larga lista de planes dentro de Salud, que incluye una modernización mediante Inteligencia Artificial y tecnología, así como fortalecer la infraestructura de hospitales y centros de salud.

“Las instrucciones que recibí de la honorable gobernadora es garantizar un sistema de salud más eficiente, equitativo y accesible, donde cada acción que emprendemos esté respaldada por métricas y evidencia sólida”, puntualizó.