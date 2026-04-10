Una mujer fue intervenida ayer, jueves, por agentes del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) mientras transitaba con un cargamento de langostas que no cumplía con el tamaño regulado.

La intervención la realizaron vigilantes adscritos a la Unidad Terrestre de Ponce, cuando la conductora transitaba por la carretera estatal PR-2, kilómetro 214.3, en la jurisdicción del municipio de Peñuelas.

“La investigación se encuentra a cargo del vigilante Agrein Alicea, quien estuvo acompañado en la intervención por el teniente Roberto Padilla y el sargento César Morales. Se ocuparon sobre 70 langostas las cuales medían menos de 3.5 pulgadas, una violación a los articulados del Reglamento de la Langosta Común”, informó el DRNA en sus redes sociales.

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Según el Reglamento de Pesca de Puerto Rico, la medida mínima legal para poder pescar la langosta común es de 3.5 pulgadas (89 milímetros) de largo de carapacho.

La directriz del DRNA es que toda langosta menor a esta medida debe ser devuelta al agua viva e ilesa.

También deben ser devueltas al mar aquellas langostas con huevas.

Incumplir con el reglamento del DRNA conlleva multas administrativas de $100 a $5,000 por violación, según se disponga durante el proceso administrativo.