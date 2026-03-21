Un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional no avanzó el viernes en el Senado en medio de la creciente preocupación por las largas filas para pasar el control en algunos de los aeropuertos más grandes del país.

Los demócratas se negaron a proporcionar el apoyo necesario para avanzar en la aprobación final de la medida de financiación. El líder demócrata en el Senado, el demócrata por Nueva York Chuck Schumer, dijo que ofrecería una medida alternativa el sábado para financiar sólo la Administración de Seguridad en el Transporte, que examina a pasajeros y equipajes en busca de artículos peligrosos. También es probable que fracase en una sesión de fin de semana poco habitual.

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Entre bastidores, el viernes se intensificaron los trabajos para resolver el enfrentamiento, ya que el zar de fronteras de la Casa Blanca, Tom Homan, se reunió por segundo día consecutivo con un grupo bipartidista de senadores. Los demócratas exigen cambios en las prácticas de control de la inmigración por parte de los agentes federales tras la muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

Los legisladores demócratas abandonaron la reunión con Homan sin hacer comentarios. La senadora Susan Collins, presidenta republicana de la Comisión de Asignaciones del Senado, dijo que la Casa Blanca ha ampliado su oferta con la esperanza de resolver el punto muerto, pero se negó a entrar en detalles.

“Es una oferta muy justa y razonable”, dijo Collins, añadiendo que esperaba que las dos partes se reunieran de nuevo el sábado. “Pero eso depende de si los demócratas vuelven con una respuesta”.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, dijo que ve “posibilidades de acuerdo” en las conversaciones con la Casa Blanca. Pero también puso en duda que los demócratas se tomen en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo que proporcione más dinero para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Esto es una plaga para todos”, dijo Thune. “Hay gente haciendo fila en los aeropuertos. Esto hay que arreglarlo. Tiene que resolverse y se están haciendo esfuerzos de buena fe por fin en todas las cuestiones relevantes.”

En el pleno del Senado, Schumer dijo que estaba de acuerdo en que la TSA debe reabrirse lo antes posible, pero no en las condiciones que ofrecen los republicanos, que consisten en financiar todo el departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas pretenden financiar la TSA mientras continúan las negociaciones sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

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“Mañana, Estados Unidos verá el asunto meridianamente claro: qué senadores quieren abrir la TSA, pagar a los trabajadores de la TSA y acabar con el caos en nuestros aeropuertos, y qué senadores van a bloquear la financiación de la TSA una vez más”, dijo Schumer.

La inmensa mayoría de los empleados de la TSA se consideran esenciales y siguen trabajando durante la interrupción de la financiación gubernamental, pero lo hacen sin cobrar. En algunos aeropuertos han empezado a aumentar las llamadas a filas, lo que ha prolongado el tiempo de control de muchos pasajeros.

Los demócratas han exigido una serie de cambios políticos como parte de un proyecto de ley de financiación que incluye exigir a los agentes del ICE que obtengan una orden judicial antes de entrar por la fuerza en los hogares. También pretenden exigir que los agentes lleven información identificativa en sus uniformes y prohibir el uso de máscaras.

“El pueblo estadounidense está harto de esta agencia canalla. Tenemos que frenarla. Y ahora mismo estamos negociando cómo hacerlo”, declaró la senadora Patty Murray, demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado.

La administración Trump dice que ya ha acordado varios cambios, incluido el uso ampliado de cámaras corporales, con una excepción para operaciones encubiertas, y actividades limitadas de aplicación civil en ciertos lugares sensibles, como hospitales, escuelas y lugares de culto. Los republicanos también señalan que Trump ha despedido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y ha puesto a Homan a cargo de las operaciones en Minneapolis, acciones que dicen muestran la intención de la administración de hacer cambios en las operaciones de ICE.

Está previsto que el Congreso haga una pausa prolongada a finales de mes para un receso de Pascua de dos semanas. Thune ha amenazado con mantener a los senadores en Washington si no se resuelve el punto muerto.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.