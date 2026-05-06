El trabajo remoto podría regresar. Y es que el representante Ramón Torres solicitó en una carta dirigida al Gobierno Central que se considere que todos los trabajadores públicos regresen a esta modalidad de trabajo en medio de los altos precios que ha alcanzado la gasolina.

La petición del legislador del Partido Popular Democrático (PPD) surge en medio de los altos precios que ha alzado el crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el pasado 28 de febrero y que ha elevado el combustible al menos hasta entre $1.15 y $1.20 el litro regular, así como entre $1.23 y $1.37 el litro premium.

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La guerra también mantiene en tensión el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. En medio de este escenario, en Puerto Rico el precio del diésel podría alcanzar los $1.40 por litro, según datos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

En la misiva, dirigida al Lcdo. Facundo M. Di Mauro Vázquez, director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, el legislador indicó que “estoy canalizando esta propuesta a través de esta oficina para su efectiva y oportuna evaluación, conforme al marco legal vigente señalado, la reglamentación aplicable y las normas o directrices en uso. Agradezco de antemano su segura atención y el que nos mantenga informado sobre este particular”.

Asimismo, Torres destacó que un empleado que teletrabaje un solo día a la semana podría generar ahorros mensuales que oscilan entre $64 y $98, al reducir gastos relacionados con gasolina, peajes, estacionamiento y alimentación fuera del hogar.

Precios de la gasolina hoy, 6 de mayo de 2026 ( Fotocaptura DACO )

“Con un solo día remoto, un empleado puede ahorrarse casi cien dólares al mes. Ese dinero regresa directamente al bolsillo de nuestra gente, en momentos donde cada dólar cuenta”, expresó Torres.

El representante subrayó que la medida no requiere legislación adicional, ya que desde 2020 existe un marco legal vigente que permite su implementación inmediata en el Gobierno Central.

“Aquí no hay que inventar nada nuevo. La herramienta ya existe. Lo que falta es voluntad para implementarla en beneficio directo de nuestra gente”, sostuvo finalmente.