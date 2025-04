El papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años, fue conocido como un gran promotor del progresismo dentro de la misma fe.

A lo largo de su carrera como ecleciástico y durante sus cerca de 12 años en la cabeza de la institución, el fallecido sumo pontífice dejó un legado que llama a los nuevos aires dentro de la comunidad religiosa e incluso lleva su mensaje más allá de los fieles.

Desde su ascenso en 2013, el argentino Jorge Mario Bergoglio marcó su propia agenda. Desde temas como la homosexualidad, las guerras, migraciones e incluso problemas dentro de la misma institución como el abuso sexual y la corrupción, Francisco levantó muchas miradas con sus declaraciones, las cuales ocuparon muchas veces los principales titulares de prensa.

Estas son las principales frases que marcaron el pontificado de Francisco.

1. “Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”

El 29 de julio de 2013, apenas tres meses después de convertirse en papa, Francisco pronunció una frase que se ha convertido en una de sus más icónicas.

Al término de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, el papa volvía en un avión hacia Roma en compañía de decenas de periodistas con los que, por más de una hora, respondió preguntas.

En respuesta a una pregunta sobre un supuesto “lobby gay” en el seno del Vaticano, el pontífice respondió: “Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Ellos no deben ser marginados. La tendencia (de género) no es el problema… ellos son nuestros hermanos”.

2. “Yo no quería ser papa”

El 7 de junio de 2013, Francisco reveló que él no quería ser papa porque, a su juicio, si una persona quiere el cargo es que no se quiere mucho.

“Pero, ¿tú sabes qué significa que una persona no se quiera mucho? Una persona que quiera ser Papa no se quiere mucho. No, yo no quería ser papa”, dijo, en respuesta a la pregunta de un joven estudiante durante el diálogo con alumnos de las escuelas jesuitas de Italia y Albania.

3. “Los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la iglesia”

Durante su visita a Bélgica el 27 de septiembre de 2024, Bergoglio afirmó que los abusos a menores “son la vergüenza y la humillación de la Iglesia” y pidió perdón.

“Esta es la vergüenza que hoy todos nosotros tenemos, hay que afrontar y resolver el problema (...) Es en la Iglesia donde se han producido esos crímenes y la Iglesia debe sentir vergüenza y pedir perdón, y buscar cómo resolver esta situación con humildad cristiana, además de hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”, manifestó.

4. “Mejor ser ateo que mal cristiano”

En una de las audiencias generales que realizaba con sus fieles los miércoles, Francisco se refirió a las malas prácticas de los creyentes.

“Cuántas veces hemos visto el escándalo de esas personas que van a la Iglesia, están todo el día allí, o van todos los días, y después viven odiando a los demás o hablando mal de la gente”, dijo el 2 de enero de 2019.

“Cuántas veces hemos oído, todos nosotros, en el barrio y en otras partes, ‘pero, para ser católico como aquel, es mejor ser ateo’. Ese es el escándalo. Te destruye. Te derriba. Y esto sucede todos los días (...) Es mejor no ir a la Iglesia. Vive como un ateo. Si vas a la Iglesia vive como hijo, como hermano, da un verdadero ejemplo”, sentenció.

5. “Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra”.

Durante su papado, Francisco se caracterizó por hacer un constante llamado a la paz. De hecho, durante la crisis en la región del Catatumbo a inicios de 2025 por cuenta de la incursión armada del Eln, el sumo pontífice llamó a sus fieles a rezar.

Sin embargo, un evento que quedó marcado en la historia fue Invocación por la paz en Tierra Santa de junio de 2014, en la que Francisco logró reunir al presidente israelí -en ese entonces- Shein Pérez, y al titular de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en los Jardínes Vaticanos.

“Para conseguir la paz, se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra (...) Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones”, afirmó el papa. Desde entonces, esa icónica frase la usó numerosas veces para referirse a las guerras que aquejan a cientos de miles.

6. “Una persona que piensa en construir muros y no puentes, no es cristiano”

La migración también fue un tema en el que Francisco levantó la voz, pidiendo por un trato humano y recibir con brazos abiertos a quien lo necesita. Y fue el 18 de febrero de 2016, cuando Donald Trump era candidato a su primera presidencia de Estados Unidos, cuando el papa lo criticó por su polémica propuesta de construir un muro fronterizo con México.

Mientras viajaba desde Ciudad de México a Roma, Bergoglio dijo: “Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano (...) Ese no es el evangelio”, retando directamente las políticas migratorias restrictivas.

7. “El papel de la mujer en la Iglesia va mucho más allá de la funcionalidad”

En octubre de 2019, durante el discurso de clausura del Sínodo de los Obispos de la Región Panamazónica, Francisco se refirió al rol de la mujer dentro de la Iglesia, un tema en el que, pese a sus ideas progresistas, el fallecido papa se mantenía en contra de la clericalización.

“El papel de la mujer en la Iglesia va mucho más allá de la funcionalidad. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. (...) Las diferencias que aún existen son una grave injusticia. Estas diferencias, junto con los prejuicios hacia las mujeres, están en la raíz de la violencia contra ellas”.

8. “Paternidad responsable”

El 20 de enero de 2015, durante un viaje de Manila a Roma, el papa respondió a una pregunta sobre el control de natalidad. Al respecto, hizo un llamado a la paternidad responsable, en referencia a utilizar métodos de planificación natural.

“La apertura a la vida es condición del sacramento del matrimonio, (pero) eso no significa que el cristiano deba hacer hijos en serie (...) Dios les da métodos para que sean responsables. Algunos piensan que, perdón por usar esa palabra, para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos. No. Paternidad responsable”, expresó.

9. El mensaje para Colombia: “no se dejen robar la alegría, no pierdan la esperanza”

El miércoles 6 de septiembre de 2017 marcó la historia de los católicos colombianos, cuando Francisco llegó a Bogotá, aquella fue la tercera visita de un papa al país (las anteriores fueron en 1986 y 1968).

En su llegada a la Nunciatura Apostólica de Bogotá el sumo pontífice le dejó un mensaje a los jóvenes de Colombia que, tras su partida, resuena con más fuerza entre los fieles.

“No se dejen vencer, no se dejen engañar, no se dejen robar la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa”, dijo el sumo pontífice.

10. Una Iglesia pobre

Una de las características más importantes que caracterizó el pontificado de Francisco fue su simpleza. Desde sus prendas hasta los asientos que usó, Francisco llevó los elementos materiales al mínimo.

Uno de sus grandes deseos se dio a conocer el 16 de marzo de 2013 durante la primera rueda de prensa de Bergoglio, apenas 3 días después de ser escogido como papa. En la conversación, el sumo pontífice explicó la razón de su nombre.

“Francisco de Asís es para mí el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y cuida a toda la creación, el hombre pobre”, explicó antes de reflexionar con sus famosas palabras: “Como me gustaría una iglesia pobre y para los pobres”, sentenció.