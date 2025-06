En medio de la controversia pública luego que trascendiera que el Departamento de Transportación y Obras Públicas entregó un listado de inmigrantes con estatus migratorio no definido que habían obtenido licencias de conducir en la Isla al HSI, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader designó un nuevo cónsul para la Isla.

Rosendo Arsenio Borges fue designado como Cónsul General de la República Dominicana en Puerto Rico, mientras que su antecesor César Julio Cedeño fue designado como embajador interno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual colaborará en la formulación y ejecución de la política exterior del país, según reseño el portal De Último Minuto.

Aunque la designación de Borges se produjo el nueve de mayo, no fue hasta esta semana que trascendió la misma, tras múltiples reclamos de la comunidad dominicana de la Isla ante la gestión de Cedeño y luego que éste último participara de un desayuno entre miembros de la comunidad dominicana y un grupo de líderes del PNP, que incluyó a Pedro Pierluisi, Tomás Rivera Schatz y Miguel Romero, entre otros, y que ha sido bautizado como “Tres Golpes”, no solo por el plato tradicional dominicano que se degustó en el desayuno, compuesto por salami, mangú y revoltillo, si no por los supuestos ribetes políticos que tendría el mismo al interior de la fragmentación en la cúpula de la Palma.