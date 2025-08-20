BRASILIA, Brasil. La policía brasileña afirma que los mensajes encontrados en el teléfono del expresidente Jair Bolsonaro revelan que quería huir a Argentina y solicitar asilo político al presidente Javier Milei.

El miércoles, la policía acusó formalmente a Bolsonaro y a uno de sus hijos de obstrucción a la justicia en relación con su juicio pendiente por un presunto intento de golpe de Estado.

La Associated Press tuvo acceso a la investigación policial, que fue enviada al Tribunal Supremo de Brasil.

Silas Malafaia, un pastor evangélico y fiel aliado de Bolsonaro, también fue objeto de la investigación policial. Los investigadores le confiscaron el pasaporte.