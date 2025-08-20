Acusan al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de planear escapar a Argentina
Encontraron mensajes en su teléfono que revelan que se proponía pedir asilo en ese país.
BRASILIA, Brasil. La policía brasileña afirma que los mensajes encontrados en el teléfono del expresidente Jair Bolsonaro revelan que quería huir a Argentina y solicitar asilo político al presidente Javier Milei.
El miércoles, la policía acusó formalmente a Bolsonaro y a uno de sus hijos de obstrucción a la justicia en relación con su juicio pendiente por un presunto intento de golpe de Estado.
La Associated Press tuvo acceso a la investigación policial, que fue enviada al Tribunal Supremo de Brasil.
Silas Malafaia, un pastor evangélico y fiel aliado de Bolsonaro, también fue objeto de la investigación policial. Los investigadores le confiscaron el pasaporte.