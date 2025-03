La presidenta de una organización benéfica africana cofundada por el príncipe Enrique acusó el domingo al miembro de la realeza de orquestar una campaña de acoso e intimidación para intentar forzar su salida mientras ella respondía tras la abrupta renuncia de Enrique a la organización.

Sophie Chandauka, presidenta de Sentebale, lanzó varias críticas a Enrique en Sky News, donde describió cómo el acuerdo del príncipe con Netflix interfirió con un evento de recaudación de fondos programado y cómo un incidente con su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, se convirtió en una fuente de fricción.

El duque de Sussex citó una ruptura en la relación entre los miembros de la junta y Chandauka cuando renunció el martes como patrón de la organización benéfica que cofundó hace casi 20 años en memoria de su difunta madre, la princesa Diana.

Harry y el cofundador, el príncipe Seeiso de Lesoto, dijeron en un comunicado conjunto que renunciaron “con el corazón apesadumbrado” como patrones en apoyo de los fideicomisarios en su disputa con Chandauka.

“Es devastador que la relación entre los fideicomisarios de la organización benéfica y la presidenta de la junta se haya roto irreparablemente, creando una situación insostenible”, dijeron los príncipes. “A su vez, ella demandó a la organización benéfica para permanecer en esta posición voluntaria, subrayando aún más la relación rota”.

Chandauka dijo que informó a los fideicomisarios de Sentebale a la Comisión de Caridad en el Reino Unido y presentó documentos en un tribunal británico para evitar su destitución.

Ella alegó que hubo mala conducta en la organización benéfica sin nombrar a nadie ni ofrecer detalles en un comunicado el martes. Dijo que había intentado denunciar “abuso de poder, acoso, intimidación, misoginia y misogynoir”, esta última palabra refiriéndose a una combinación de racismo y misoginia dirigida hacia las mujeres negras.

Chandauka dijo a Sky que la renuncia de Enrique la tomó por sorpresa y fue “un ejemplo de acoso e intimidación a gran escala”. Afirmó que él también interfirió con su queja.

“Así que es un encubrimiento, y el príncipe está involucrado”, dijo.

Chandauka mencionó que hubo una caída significativa en los donantes después de que Enrique y Meghan abandonaron sus deberes reales oficiales en enero de 2020 y finalmente se establecieron en California.

La organización benéfica, cuyo nombre significa “no me olvides” en el idioma sesotho de Lesoto y Sudáfrica, fue fundada para ayudar a los jóvenes afectados por el SIDA en la pequeña nación montañosa y en Botsuana. Pero ahora se está moviendo para abordar la salud, la riqueza y la resiliencia climática de los jóvenes en el sur de África.

El mayor riesgo para la organización benéfica era la “toxicidad de la marca de su principal patrón”, dijo Chandauka al Financial Times.

En la entrevista con Sky, mencionó que un evento de recaudación de fondos de polo programado en Miami el año pasado casi se desmoronó cuando Enrique pidió llevar a un equipo de cámaras que lo estaba filmando para una serie de Netflix sobre el deporte.

El costo del lugar se disparó cuando se convirtió en una empresa comercial y tuvieron que buscar otro anfitrión, que Enrique organizó a través de sus conexiones, dijo.

La aparición sorpresa de Meghan en el evento llevó a un momento incómodo durante la presentación del trofeo después del partido, comentó Chandauka.

En un clip de video que circuló en las redes sociales, Chandauka intentó posar junto al duque mientras él sostenía el trofeo en una mano y tenía la otra alrededor de Meghan. Pero la duquesa pareció gesticular para que Chandauka se alejara de Enrique, obligándola a agacharse bajo la copa de plata para entrar en la foto.

“La prensa internacional capturó esto, y hubo mucho debate sobre la duquesa y la coreografía en el escenario y si ella debió estar allí y su trato hacia mí”, dijo Chandauka.

Afirmó que rechazó la solicitud de Enrique de que emitiera un comunicado en apoyo de Meghan, porque “no podemos ser una extensión de los Sussex”.

Sky News dijo que contactó a Enrique y Meghan y ellos declinaron ofrecer una respuesta formal. Una solicitud por correo electrónico de The Associated Press buscando comentarios de sus portavoces no fue respondida hasta el momento.