El pasado 14 de noviembre, un joven turco fue amarrado a una silla y violentado sexualmente por dos compañeros de trabajo como parte de una supuesta “broma”. Cinco días después de ser hospitalizado, murió.

Por el hecho hay apenas un capturado que será judicializado tras la interposición de la denuncia por parte de la familia del menor. El otro permanece prófugo mientras los allegados de la víctima piden justicia en un caso que, lamentablemente, acabó con la vida de su hijo.

La terrible historia

Muhammed Kendirci, un joven de 15 años que trabajaba como aprendiz en una carpintería, fue objeto de la macabra broma planeada por dos de sus compañeros de trabajo. Los hechos sucedieron en Bozova, un poblado en la provincia de Şanlıurfa, Turquía.

El pasado viernes, los dos hombres decidieron agarrarlo de sus manos y amarrarlo para que este no tuviera la posibilidad de moverse. Acto seguido, le quitaron forzosamente los pantalones y procedieron a insertarle una manguera.

El dispositivo funciona para trabajar con aire de alta presión en el pulido de objetos, limpieza o otras funciones. Los hombres lo accionaron dentro de su cuerpo.

Inmediatamente, cuerpos médicos se trasladaron al lugar. Por la complejidad del caso, fue llevado al Hospital Estatal de Bozova en principio y luego al Hospital Universitario de Investigación y Aplicación de Harran, según medios locales.

Los doctores pudieron estabilizarlo, aunque continuó en situación crítica de salud. El joven permaneció en la unidad de cuidados intensivos por cinco días, recibiendo atención médica dirigida a mejorar su estado de salud para que pudiera sobrevivir del ataque. Sin embargo, según reportes, tenía daño severo en los órganos internos que, finalmente, le terminó quitando la vida.

Por la responsabilidad en el hecho fue identificado uno de los agresores. Habip Aksoy fue capturado en primera instancia, pero lo liberaron horas después. Sin embargo, luego de la presentación de la denuncia formal por parte de la familia de la víctima tras conocer la noticia de su muerte, fue recapturado y será judicializado. Aún no se conoce exactamente bajo qué cargo será imputado.

Al otro agresor y perpetrador de la “broma” no lo han identificado y permanece prófugo. La familia de Muhammed recibió el cuerpo del menor luego de las inspecciones por parte del Instituto de Medicina Forense. Según reportó el medio Milliyet, su padre, Ahmet Kendrici, “tenía dificultades para mantenerse en pie” en el momento en el que le entregaron el cadáver de su hijo.

Extrañamente, hace dos años se presentó un hecho similar en India. “Por diversión”, un compañero de trabajo le hizo lo mismo a Motilal Sahu, un trabajador de 16 años en una fábrica. Este recibió daño en sus intestinos y colapsó para después morir por las graves heridas internas que le dejó el ataque. El nombre del agresor en esa ocasión fue Dheerajsingh Goud, un hombre de 21 años que trabajaba en la fábrica de procesamiento de Poona Harinas y Alimentos en Hadaspar.