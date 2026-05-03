Un buque granelero cerca del estrecho de Ormuz informó haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas, anunció el domingo el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de las fuerzas armadas británicas, lo que marca al menos dos docenas de ataques en y alrededor del estrecho desde que comenzó la guerra de Irán.

Toda la tripulación a bordo del buque no identificado estaba a salvo tras el asalto frente a Sirik, Irán. El informe advirtió a las embarcaciones transitar con precaución.

Irán ha advertido que el estrecho sigue cerrado y que los barcos no afiliados a Estados Unidos o Israel pueden pasar si pagan un peaje.

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Por ahora nadie se ha atribuido el ataque, el primero en la zona desde el 22 de abril, cuando un buque de carga reportó ser blanco de disparos, indicó la agencia. El nivel de alerta en el área sigue siendo crítico. Irán efectivamente ha cerrado el estrecho al atacar a buques.

La frágil tregua de tres semanas parece mantenerse, aunque el presidente Donald Trump dijo el sábado a los periodistas que nuevos ataques seguían siendo una posibilidad.

Nueva propuesta

La propuesta más reciente de Irán a Estados Unidos pide resolver los asuntos entre ambos países en un plazo de 30 días y busca poner fin a la guerra, en lugar de prolongar el alto el fuego, según medios iraníes vinculados al Estado.

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que estaba revisando una nueva propuesta iraní, pero expresó dudas de que condujera a un acuerdo, y añadió en redes sociales que “aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al Mundo durante los últimos 47 años” desde la Revolución Islámica .

La propuesta iraní de 14 puntos, una refutación del plan estadounidense de nueve puntos, también pide que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al bloqueo naval, retire fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con los organismos de seguridad de Irán.

Sin embargo, no hubo mención del programa nuclear de Irán y su uranio enriquecido, el tema central en las tensiones y uno que Teherán preferiría abordar más adelante.

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Irán envió su respuesta a través de Pakistán, que el mes pasado acogió conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos.

El primer ministro, el ministro de Exteriores y el jefe del Ejército de Pakistán siguen impulsando las negociaciones y alentando a Estados Unidos e Irán a hablar directamente, según dos funcionarios en Pakistán que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

También el domingo, el ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi habló con su homólogo de Omán Badr al- Busaidi, quien supervisó rondas previas de conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes de la guerra.

Irán se mantiene firme

Trump ha ofrecido un plan para reabrir el estrecho de Ormuz, en la boca del golfo Pérsico, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, junto con fertilizantes que los agricultores de todo el mundo necesitan.

El control de Irán sobre el estrecho ha sacudido los mercados globales.

El vicepresidente del Parlamento iraní declaró el domingo que Teherán “no retrocederá en nuestra posición sobre el estrecho de Ormuz, y no volverá a sus condiciones previas a la guerra”. Ali Nikzad, que no tiene poder de decisión en el Parlamento, hizo los comentarios durante una visita a instalaciones portuarias en la estratégica isla iraní de Larak.

Nikzad reiteró la postura de Irán de que cualquier barco no asociado con Estados Unidos o Israel podrá pasar tras pagar un peaje. Teherán cerró de facto el estrecho al atacar y amenazar a barcos.

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Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones por pagar a Irán de cualquier forma, incluidos activos digitales, para transitar con seguridad. Mientras tanto, el bloqueo naval de Estados Unidos desde el 13 de abril está privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía.

“Creemos que han recaudado menos de 1,3 millones de dólares en peajes, lo cual es una cifra ínfima comparado con lo recibían antes por sus exportaciones de petróleo”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent el domingo a Fox News. Indicó que a Iránm se le está agotando el espacio para almacenar petróleo y “tendrán que empezar a apagar pozos y creemos que eso sucederá la próxima semana”.

La moneda de Irán sigue desplomándose

El domingo, el segundo día de la semana laboral en Irán, el rial se debilitó aún más frente al dólar estadounidense. En la calle Ferdowsi de Teherán, el principal centro de cambio de divisas de la capital, el dólar se cotizaba a 1,840,000 riales.

Los analistas señalan que existe una fuerte posibilidad de que la moneda se deprecie aún más en los próximos días.

El rial se cotizaba a 1.3 millones por dólar en diciembre, lo que entonces fue un mínimo histórico y desencadenó protestas generalizadas por el deterioro de la economía. Los mercados en Teherán siguen inestables, y los precios de algunos productos suben a diario.

Según reportes publicados en medios iraníes, varias fábricas no han renovado contratos a trabajadores tras el Año Nuevo iraní en marzo, y un número significativo de personas ha perdido su empleo.

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Yousef Pezeshkian, hijo y asesor del presidente iraní Masoud Pezeshkian, escribió en Telegram que tanto Estados Unidos como la República Islámica se ven a sí mismos como ganadores de la guerra y no están dispuestos a ceder.

Comité del Nobel pide tratamiento médico

El Comité Noruego del Nobel instó el sábado a Irán a trasladar de inmediato a la encarcelada Nobel de la Paz Narges Mohammadi para que reciba tratamiento médico en Teherán después de que su salud se deteriorara de forma abrupta.

El comité indicó que estaba en contacto con la familia y el abogado de Mohammadi, y que la vida de la ganadora del premio de 2023 sigue en riesgo.

Mohammadi se desmayó dos veces en prisión el viernes en la ciudad noroccidental de Zanjan, informó su fundación, y fue ingresada en un hospital local. Sus abogados han dicho que al parecer sufrió un ataque cardíaco a finales de marzo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.