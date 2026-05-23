Beijing. Una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia china de Shanxi dejó al menos 90 muertos, reportó el sábado la prensa estatal, en el accidente minero más letal en el país en los últimos años.

El accidente en la mina de carbón Liushenyu, en la ciudad de Changzhi, ocurrió el viernes por la noche, según la agencia oficial de noticias Xinhua. Alrededor de 247 trabajadores estaban de turno en ese momento.

Nueve mineros seguían desaparecidos el sábado por la tarde, indicó Xinhua, y más de 120 personas fueron hospitalizadas.

Xinhua apuntó que se estaba investigando la causa de la explosión y que las labores de rescate continuaban, con cientos de rescatistas y personal sanitario desplazado al lugar. Muchos de los heridos sufrieron lesiones por gases tóxicos, según la televisora estatal CCTV.

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El presidente del país, Xi Jinping, solicitó que se haga todo lo posible para rescatar a los que aún no han sido localizados, reportó Xinhua.

Xi pidió también que “se gestionen adecuadamente las consecuencias del accidente e instó a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre su causa, con responsabilidades deslindadas de acuerdo con la ley”, de acuerdo con la agencia de noticias.

Xinhua informó más tarde que las “personas responsables de la empresa involucrada en el accidente minero han sido detenidas”, apuntó citando a la oficina local de gestión de emergencias.

La mina de carbón, operada por el Grupo Shanxi Tongzhou Coal & Coke, con una capacidad de producción anual de 1.2 millones de toneladas, fue incluida en una lista nacional de minas de carbón propensas a desastres por la Administración Nacional de Seguridad Minera de China en 2024 por tener un “alto contenido de gas”.

La provincia de Shanxi es conocida por ser la principal región minera de carbón de China. Con una extensión mayor que la de Grecia y una población de alrededor de 34 millones, los cientos de miles de mineros de la provincia extrajeron el año pasado 1,300 millones de toneladas (1,170 millones de toneladas métricas) de carbón, o casi un tercio del total del país.

En febrero de 2023, 53 personas perdieron la vida tras un derrumbe en una mina a cielo abierto en la región de Mongolia Interior, en el norte de China. En noviembre de 2009, una explosión en una mina en la provincia nororiental de Heilongjiang dejó 108 muertos, según la prensa estatal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.