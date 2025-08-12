Una estudiante de Londres que alquiló un apartamento en Nueva York a través de Airbnb aseguró que el anfitrión intentó cobrarle por daños falsos usando imágenes creadas con IA (inteligencia artificial).

La joven, que se quedó en el lugar durante dos meses y medio, decidió irse antes de lo planeado porque no se sentía segura, según contó a “The Guardian”.

Después de su salida, el anfitrión afirmó que ella había causado más de £12,000 (una suma que asciende a los $16,218.42) en daños. En su reclamo ante Airbnb, presentó fotos de una mesa de café rota, un colchón con manchas de orina, y otros objetos supuestamente dañados como un robot aspirador, un sofá, un microondas, una televisión y un aire acondicionado.

La estudiante negó rotundamente haber causado esos daños y revisó cuidadosamente las imágenes que el anfitrión había enviado. Al hacerlo, notó pequeñas diferencias entre las fotos que, según ella, indicaban que habían sido manipuladas con inteligencia artificial.

“También demostré claramente discrepancias visuales en imágenes del mismo objeto (mesa de madera) que muestran signos evidentes de manipulación”, explicó.

Tras revisar las fotos y detectar inconsistencias, la joven presentó testigos y pruebas que demostraban que el alojamiento fue entregado en buen estado.

Airbnb revisa el caso y ajusta la acusación

Airbnb revisó el caso y determinó que ella solo debía pagar unos $7,000 por los daños.

Sin embargo, la joven volvió a rechazar la decisión. “Informé que podía presentar el testimonio de una persona que estuvo conmigo durante la entrega del departamento y que puede declarar bajo juramento que lo dejamos limpio, sin daños y en buen estado”, dijo.

En las imágenes obtenidas por “The Guardian”, se puede ver que las grietas en la mesa no coinciden entre sí, lo que respalda su sospecha.

Unas supuestas grietas generados con IA. ( El Tiempo / GDA )

“La existencia de esas inconsistencias no es posible en fotos auténticas y sin editar del mismo objeto”, afirmó la joven. “Esto debería haber sido suficiente para poner en duda la validez de las pruebas si se hubieran revisado con un mínimo de atención”, expresó.

Después de la publicación del artículo, Airbnb ofreció a la huésped un reembolso parcial. Sin embargo, al decir que no volvería a usar la plataforma, le ofrecieron solo una quinta parte del costo total de la reserva. Finalmente, la compañía le devolvió la totalidad del dinero y eliminó la reseña negativa que el anfitrión había dejado sobre ella.

Preocupación de la joven por casos similares en el futuro

Ella expresó su preocupación por otros usuarios que pudieran ser víctimas de acusaciones falsas, tal como le sucedió a ella.

“Mi temor es por otros clientes que no tengan los recursos para defenderse y terminen pagando por miedo a represalias”, explicó. “Con lo fácil que es generar imágenes con IA hoy en día, no debería ser tan sencillo para un anfitrión falsificar pruebas y salirse con la suya”.

La respuesta de Airbnb

Airbnb ofreció disculpas por lo sucedido y anunció que comenzaría una revisión interna del caso. Además, abrió una investigación interna y advirtió al anfitrión, quien podría ser expulsado si vuelve a infringir las normas.

“Esta experiencia no cumplió con nuestros estándares habituales, y nos hemos comunicado con la huésped para pedir disculpas y asegurarle que no se le cobrará por los daños reportados”, afirmó un portavoz de la empresa a People.

La compañía agregó que toma muy en serio los reclamos por daños, y que su equipo especializado revisa toda la evidencia disponible para tomar decisiones justas, las cuales pueden ser apeladas.

Consejos antes de alquilar en Airbnb

Antes de hacer una reserva en Airbnb, es fundamental realizar una investigación detallada. Lea cuidadosamente las reseñas de otros huéspedes para conocer la calidad del alojamiento y la atención del anfitrión.

Compara las fotos con la descripción del lugar y no dude en preguntar al anfitrión sobre cualquier duda relacionada con las comodidades o las reglas de la casa.

Además, verifique los precios de alojamientos similares en la zona para asegurarse de conseguir una buena oferta y revise las políticas de cancelación para estar preparado ante cualquier imprevisto.