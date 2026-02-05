SANTA CRUZ DEL NORTE, Cuba (AP) - El olor a azufre golpea con fuerza en esta ciudad costera que produce petróleo y alberga una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba. Sin embargo, incluso cuando la planta vuelve a funcionar, los residentes permanecen a oscuras, rodeados de fuentes de energía que no pueden utilizar.

A medida que se agudizan las tensiones entre Cuba y Estados Unidos tras su ataque a Venezuela y la interrupción de los envíos de petróleo, también aumentan los problemas de Santa Cruz del Norte.

Los habitantes de este pueblo al este de La Habana se ven sumidos a diario en la oscuridad y obligados a cocinar con carbón y leña, pero no todos pueden permitirse esta nueva realidad.

Kenia Montoya cuenta que hace poco arrancó la puerta de madera del cuarto de baño de la casa de bloques de hormigón en ruinas que comparte con sus hijos porque necesitaba leña y ellos necesitaban comer.

“Las cosas están empeorando para nosotros”, afirma. “No nos suministran petróleo. No nos suministran alimentos. ¿Dónde nos deja eso, entonces?”

Una sábana morada descolorida cuelga ahora sobre su cuarto de baño. Cerca, sólo queda un puñado de carbón en una pequeña bolsa.

La madre, de 50 años, no sabe cómo cocinará cuando se acabe el carbón, porque los suministros en la región han disminuido.

Es una de las muchas incertidumbres que se apoderan de pueblos como este en toda Cuba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

“Bueno, ahora es una nación fallida”, dijo Trump esta semana. “Y no están recibiendo dinero de Venezuela, y no están recibiendo dinero de ninguna parte”.

‘¿Cómo vamos a vivir?’

Cerca de la entrada principal de Santa Cruz del Norte, un extenso mural exhibe el siguiente mensaje en mayúsculas: “AQUÍ NADIE SE RINDE. VIVA CUBA LIBRE”.

Pero la gente se pregunta cuánto tiempo podrán aguantar.

La crisis de la isla se agrava: graves apagones, precios al alza y escasez de productos básicos.

Mientras tanto, el gobierno cubano permanece mudo sobre sus reservas de petróleo, sin ofrecer ninguna palabra sobre si Rusia o cualquier otro aumentaría sus envíos después de que los suministros de petróleo de Venezuela se interrumpieran cuando Estados Unidos atacó y arrestó a su presidente a principios de enero.

Funcionarios cubanos alabaron recientemente una llamada telefónica que mantuvieron con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aunque no compartieron detalles. Mientras tanto, México se ha comprometido a enviar ayuda humanitaria, incluidos alimentos, después de que Trump dijera que le pidió que suspendiera los envíos de petróleo a la isla.

Muchos en Santa Cruz del Norte creen que lo peor está por llegar.

“Con todos esos aranceles que van a imponer a los países, no entrará petróleo, ¿y cómo vamos a vivir?”, dijo Gladys Delgado.

Esta mujer de 67 años abrió la puerta de su casa una tarde fría para respirar aire fresco mientras cosía pequeñas alfombras de colores con retales de ropa para ganar un dinero extra, ya que su pensión es de sólo 6 dólares al mes.

Un par de casas más abajo, Minorkys Hoyos dejó caer un puñado de cubos de mandioca en una vieja olla que llenó con agua de un barril y colocó sobre una pequeña parrilla improvisada dentro de su casa.

“Uno vive con lo que tiene”, dijo, señalando que no tenía más comida disponible en ese momento.

Los pocos objetos recargables que iluminaban su pequeña y desaliñada casa se han estropeado, y ha empezado a chocar con las cosas hasta que un vecino le ha regalado una improvisada linterna hecha con combustible y un tarro de comida para bebés reutilizado.

“Cuando está oscuro, no veo”, dice este diabético de 53 años.

Era de tarde mientras cocinaba, pero su casa ya estaba a oscuras.

Fuera, dos niños estaban sentados en una acera polvorienta. Apilaban fichas de dominó una encima de otra para ver hasta dónde podían llegar antes de que todo se viniera abajo.

‘Si pudiéramos hacer algo’

Durante los últimos tres meses, Santa Cruz del Norte ha tenido electricidad, mientras que la mayor parte de Cuba se ha visto afectada por constantes cortes derivados de la vetustez de las infraestructuras y la escasez de combustible en las centrales eléctricas.

La gente como Iván Amores se resistía a alegrarse, temerosa de volver a quedarse a oscuras como la mayor parte del año pasado. Sus temores se materializaron hace una semana, cuando volvieron los cortes.

“Esto solía ser maravilloso”, recuerda de su pueblo cuando tenía electricidad. “Ahora, es una auténtica tortura”.

Utiliza una pequeña barbacoa improvisada para cocinar para él, su hija y su pequeña nieta, y compra carbón más caro, a 3 dólares el saco, porque genera menos humo dentro de su ordenada casa.

Amores también invirtió en una lámpara de un solo tubo que construye y vende un cubano en otra ciudad; se puede cargar e incluso viene con un puerto USB.

Pero incluso ese tipo de inventos brillantes por los que se conoce a los cubanos están fuera del alcance de personas como Mariela Viel, de 67 años; ella y su marido aún no pueden permitirse añadir un baño a su casa de bloques de hormigón con suelo de tierra.

Al crecer, Viel dijo que nunca supo lo que era un apagón: “Vivíamos bien. Teníamos comida, dinero”.

Trabajó más de 40 años en la cafetería de la compañía eléctrica de Cuba y ahora recibe 8 dólares al mes de pensión.

“¿Qué puedo permitirme? Nada. Ni siquiera un paquete de pollo”, dijo.

Cuando hay electricidad, cocina arroz y frijoles y escucha su música favorita: las grandes bandas cubanas.

Viel se sentó fuera una tarde reciente, observando cómo un par de vecinos caminaban a paso ligero con cubos de agua caliente para que sus familias pudieran ducharse durante una ola de frío que comenzó a finales de enero, con un mínimo histórico de 32 grados (0 grados) registrado en un pueblo al sureste de Santa Cruz del Norte.

Las celebraciones también empiezan ahora más temprano: una familia organizó el 15 cumpleaños de un chico -una edad que marca un hito en toda Latinoamérica- a media tarde, antes de que él y sus amigos optaran por terminar la fiesta al aire libre, bajo una gran luna amarilla.

Brillaba sobre un grupo de personas que bailaban y cantaban al aire libre junto a una moto que emitía música por los altavoces para celebrar el cumpleaños de Olga Lilia Laurenti, de 61 años.

“Te lo digo, lo que tenga que ser, que sea, porque no podemos pararlo”, dijo mientras hacía una pausa en el baile.

“No vas a malgastar parte de tu vida en algo que está fuera de tu control. Ojalá pudiéramos hacer algo, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos sufrir. Necesitas risas, necesitas alegría”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.