Con intención de acudir a la Fiscalía de Jalisco para declarar formalmente, una mujer, quien dice haber visto el atentado contra Valeria Márquez, realizó una contundente declaración en la que señala directamente a Erika, la empleada de la estética donde ocurrieron los hechos.

Según el relato de la supuesta testigo, quien utilizó el seudónimo de “Paola” porque teme por su seguridad, la persona que le disparó a la ‘influencer’ no fue el repartidor sino, la otra esteticista.

Las declaraciones que fueron realizadas al periodista de investigación Fabián Pasos, quién es más conocido como ‘Mafian’, podrían dar un giro a la investigación, la cual es adelantada por las autoridades.

PUBLICIDAD

El caso de Valeria Márquez ha causado conmoción en México y en el mundo, ya que la joven fue asesinada por una seguidilla de disparos mientras realizaba una transmisión en vivo.

11 Fotos Su asesinato en México prendió las alarmas de la comunidad por lo macabro del hecho.

Hasta el pasado 26 de mayo, las pistas apuntaban a que el presunto responsable era un repartidor que le preguntó por si ella era Valeria.

La nueva versión del supuesto testigo

“Paola” mencionó que el día del asesinato de Valeria Márquez, ella se encontraba viendo la lista de servicios, precios y horarios que son colocados en el cristal del local.

La supuesta testigo señaló que en el momento en que el repartidor se preparaba para sacar algo de la mochila, Erika despachó el arma contra la joven creadora de contenido.

“Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba”, contó la mujer.

Y detalló que “la puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio, no había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó la pistola y le disparó a esta Valeria, le disparó tres veces seguiditas, hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, autoridades señalan que al menos dos hombres en moto se presentaron al establecimiento y uno de ellos fue el que presuntamente le disparó a la joven.

“Todas las declaraciones e indicios, incluidos videos y publicaciones en redes, están siendo analizados. La investigación sigue bajo protocolo de feminicidio, con perspectiva de género, sin revictimización y en apego a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos”, indicó la Fiscalía de Jalisco en un comunicado.

¿Qué pasó en el en vivo de Valeria Márquez?

El lamentable asesinato de Valeria Márquez ocurrió cuando la creadora de contenido realizaba un en vivo en su cuenta de TikTok.

“Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice: ‘oye, bebé, que te traen algo y que no sé qué, pero, pues, que te lo quieren entregar a ti’”, se le escucha decir en la grabación a Valeria Márquez.

“Me quedé preocupada (…) porque me dice (Erika, una amiga) que no se le veía la cara (al repartidor) (…) ¿Por qué no lo dejó (el obsequio)? ¿Me iban a levantar (secuestrar) o qué?”, prosigue.

Tras estas declaraciones, en el video se ve cuando Márquez mira hacia otro lado de la cámara y segundos después se agarra el pecho y el estómago por los disparos que recibió. El en vivo fue finalizado por Erika.

¿Qué ha pasado con Erika?

En recientes entrevistas, la abogada de Erika ha defendido su inocencia en el asesinato de la ‘influencer’. La abogada Jazmín Escamilla y defensora legal de la empleada ha reiterado que su clienta no tuvo nada que ver en el crimen y que se encontraba en el lugar desempeñando tareas estrictamente laborales.

PUBLICIDAD

(Otras noticias: El sentido mensaje de despedida del hermano de Valeria Márquez, ‘influencer’ asesinada en un live: ‘En mi corazón’).

De hecho, señaló que ella decidió interrumpir el video por respeto a Valeria para que la última imagen que el mundo tuviera de ella no fuera esa.

Y aunque la mujer ha colaborado con las autoridades, desmintió que haya hecho un relato hablado del supuesto agresor.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró a varios medios de comunicación mexicanos que han interrogado a más de 20 personas del círculo íntimo de Valeria Márquez para esclarecer los hechos. Las personas interrogadas han sido familiares, amistades y testigos.

Asimismo, han revisado las cámaras de vigilancia del sector y se tiene información de “cómo, dónde y en qué dirección huyeron los presuntos asesinos”, dijo el gobernador.

El funcionario, por otro lado, señaló que ya se tienen tres líneas de investigación y que descartan que la mujer estuviera relacionada con grupos ilegales.