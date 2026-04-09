Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres identificados como los presuntos responsables del asesinato del estilista mexicano Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair y reconocido por trabajar con celebridades como Kenia Os y Ángela Aguilar, ocurrido en septiembre pasado en la exclusiva zona de Polanco.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) informó este jueves que uno de los detenidos es un joven de 19 años, identificado tras el análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas a testigos.

De acuerdo con la Fiscalía, en días previos al homicidio, el sujeto se reunió con varias personas, entre ellas un hombre capturado en diciembre de 2025 por su presunta participación en el caso.

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El joven fue localizado en su “zona de confort” en la alcaldía Cuauhtémoc y arrestado el 6 de marzo en la colonia Tlatelolco.

Durante una revisión, se le ocuparon 220 dosis de presunta cocaína, un arma de fuego y cartuchos, por lo que fue encarcelado, apuntó la autoridad. Posteriormente, el 8 de abril, en reclusión, se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado.

El segundo detenido es un hombre de 24 años, presuntamente integrante del grupo criminal encargado de ejecutar el ataque. Fue capturado en la avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, en el central Estado de México, y trasladado a un penal capitalino.

De la Mora, de 28 años y originario de Jalisco, atendía a artistas, influencers y reinas de belleza en sus salones Micky’s Hair.

Según medios locales, el hombre, conocido como Micky Hair, fue atacado la noche del 29 de septiembre en el exterior de su centro de estética, ubicada en Polanco, una de las más zonas más exclusivas de la Ciudad de México, famosa por albergar boutiques de lujo, restaurantes de prestigio y tiendas de alta gama.

Contaba con más de 177,000 seguidores en Instagram y horas antes del crimen había promocionado una dinámica entre sus clientes.

Las dos detenciones se suman a la realizada en diciembre de 2025, cuando policías capitalinos arrestaron a José Eduardo ‘N’ en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco derivado de trabajos de inteligencia.

La Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron que continúan las investigaciones en coordinación con autoridades federales y del Estado de México para detener a todos los involucrados y evitar que el caso quede impune.