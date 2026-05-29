Nairobi, Kenia. La policía keniana arrestó a ocho estudiantes mujeres bajo sospecha de incendio provocado, dijeron las autoridades el viernes, luego de que un incendio destruyera un dormitorio en una escuela internado, dejando 16 estudiantes muertas y decenas de heridos. El motivo sigue bajo investigación.

Las jóvenes fueron arrestadas por planificar y ejecutar un presunto ataque de incendio provocado en la escuela Utumishi Girls School, en el centro de Kenia, según la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, por sus siglas en inglés), un departamento de la policía nacional.

Una estudiante herida es evacuada tras un incendio registrado de madrugada en la escuela femenina Utumishi, en la zona de Gilgil, en el centro de Kenia, el 28 de mayo de 2026. ( The Associated Press )

Además de las muertes, el incendio ocurrido el jueves en la mañana dejó 79 personas heridas. La policía pasó todo el jueves interrogando a 30 estudiantes de la escuela y pidió a sus padres que regresaran a sus hogares sin las niñas y que volvieran el viernes en la mañana.

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“Los investigadores han realizado extensas entrevistas con estudiantes, personal docente y otros testigos, mientras los equipos forenses llevan a cabo una revisión detallada de las imágenes disponibles de cámaras de seguridad”, dijo en un comunicado el portavoz de la DCI, John Marete.

El viernes por la mañana, los padres permanecían en la incertidumbre en la escuela, sin información clara sobre cuándo serían liberadas el resto de las estudiantes.

Estudiantes se reúnen después de un incendio en la escuela Utumishi Girls School en Gilgil, en el centro de Kenia, el 28 de mayo de 2026. ( The Associated Press )

“No nos han dicho nada sobre las ocho que la policía ha arrestado”, dijo a The Associated Press una madre, que habló bajo condición de anonimato por temor a que su hija pudiera ser víctima de represalias. “Estamos aquí y nadie nos da información”.

El motivo del incendio provocado aún no se conoce.

“Los detectives continúan tomando declaraciones y analizando todas las pruebas disponibles para reconstruir la secuencia de los hechos, establecer las circunstancias completas del incidente y determinar el motivo”, dijo Marete en el comunicado.

Familiares de las víctimas del incendio en la Utumishi Girls Academy reaccionan mientras esperan la identificación y las pruebas de ADN de los cuerpos en la funeraria de Naivasha, en la ciudad de Naivasha, región del Valle del Rift, Kenia, el 29 de mayo de 2026. ( The Associated Press )

Los cuerpos de las 16 estudiantes fueron llevados a la morgue de un hospital gubernamental el jueves y están siendo sometidos a pruebas de ADN para confirmar sus identidades.

Los incendios en escuelas han sido motivo de preocupación para las autoridades educativas en África Oriental, donde las aulas y dormitorios suelen estar hacinados y, por lo general, no hay equipos contra incendios. Los incendios a veces se atribuyen a fallas eléctricas o a estudiantes que incendian escuelas por problemas disciplinarios.