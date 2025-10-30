París. Cinco personas más han sido arrestadas en la investigación sobre el robo de las joyas de la Corona en el Museo del Louvre, que siguen desaparecidas, anunció la fiscal de París el jueves.

Los cinco sospechosos fueron detenidos el miércoles por la noche en operaciones policiales separadas en París y sus alrededores, incluida la región de Seine-Saint-Denis, explicó la fiscal Laure Beccuau en declaraciones a la emisora de radio RTL. No reveló sus identidades ni ofreció más detalles.

Uno de los apresados es sospechoso de formar parte del equipo de cuatro personas que robó en la Galería de Apolo del Louvre a plena luz del día el 19 de octubre, según la fiscal. Otros dos integrantes del grupo fueron arrestados el domingo y acusados de forma preliminar el miércoles de conspiración criminal y robo de banda organizada. Ambos admitieron parcialmente su responsabilidad, agregó Beccuau.

“Las búsquedas realizadas anoche y durante la noche no nos permitieron encontrar” las piezas, reconoció Beccuau.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos sustraer las joyas valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares), un robo que sorprendió al mundo. Forzaron una ventana, cortaron vitrinas con herramientas eléctricas y huyeron con ocho piezas de las joyas de la Corona francesa.

Uno de los acusados es un ciudadano argelino de 34 años que reside en el país desde 2010, señaló Beccuau. Fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle de la capital cuando estaba a punto de volar a Argelia sin boleto de regreso. Vivía en un suburbio al norte de París, Aubervilliers, y era conocido por la policía principalmente por infracciones de tráfico. Su ADN fue encontrado en una de las motos que emplearon los ladrones para abandonar el museo, añadió.

El otro sospechoso, de 39 años, fue detenido en su casa en Aubervilliers. La policía lo tenía fichado por robo, y su ADN apareció en una de las vitrinas donde se exhibían las joyas y en artículos que los ladrones dejaron atrás, agregó.

Las cámaras de vigilancia mostraron que al menos cuatro personas participaron en el operativo, indicó la fiscal.

Los cuatro presuntos ladrones llegaron al emblemático museo parisino a bordo de un camión equipado con un montacargas que dos de ellos usaron para subir a la ventana del edificio. Se marcharon a bordo de dos motos por la orilla del río Sena hacia el este de París, donde tenían otros vehículos estacionados, detalló.

Beccuau dijo que nada sugiere que los ladrones tuvieran cómplices entre el personal del museo.

La fiscal hizo un llamado el miércoles por la noche a quienes estén en posesión de las piezas: “Estas joyas son ahora, por supuesto, invendibles... Cualquiera que las compre sería culpable de ocultación de bienes robados. Todavía hay tiempo para devolverlas”.

La policía francesa ha reconocido importantes lagunas en el sistema de seguridad del Louvre, convirtiendo el deslumbrante robo a plena luz del día en un debate nacional acerca de la protección de los tesoros del país.