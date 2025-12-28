Las fuerzas de seguridad de Jamaica arrestaron este domingo a tres personas vinculadas con la firma de inversiones Stocks and Securities Limited (SSL) que provocó fraude a decenas de clientes, entre ellos el exvelocista jamaiquino Usain Bolt.

De acuerdo a las autoridades jamaicanas, el exdirector de SSL Hugh Croskery y su hija, Sarah Meany, fueron dos de las tres personas detenidas por la Policía tras una operación de registro llevada a cabo a primera hora de la mañana en el marco de la larga investigación sobre la quiebra de la empresa.

La División de Investigaciones Financieras (FID, por sus siglas en inglés) informó de que la operación coordinada se llevó a cabo alrededor de las 4:30 hora local (9:30 GMT) de la madrugada del sábado en cuatro lugares con órdenes judiciales dirigidas a antiguos directores de SSL.

Las autoridades jamaicanas lanzaron el sábado operaciones coordinadas de registro y confiscación dirigidas a altos cargos vinculados a la empresa con redadas en Saint Andrew y en Saint James.

Esta operación representa un importante despliegue táctico diseñado para avanzar en la investigación y lograr una mayor rendición de cuentas en el caso de SSL.

Según la Policía de Jamaica, Croskery se encontraba en una dirección de la avenida Wickham de Kingston, donde se incautaron dispositivos electrónicos y documentos, y fue detenido por sospecha razonable de infringir la Ley del Banco de Jamaica, la Ley de Valores, la Ley de Hurto y la Ley de Servicios Bancarios.

También se realizaron registros en la residencia de Kempshot de la hija de Croskery, Meany, donde los investigadores recuperaron documentos relacionados con SSL y múltiples dispositivos electrónicos.

Meany fue detenida por su conexión directa con las actividades de SSL y por sospecha razonable de infringir la Ley del Banco de Jamaica, la Ley de Valores, la Ley de Hurto y la Ley de Servicios Bancarios.

Una tercera persona, Dermot Meany, también fue detenida durante la operación en relación con una infracción de la Ley de Armas de Fuego.

La Policía afirmó que se trata de un poseedor de armas de fuego con licencia, pero se le encontró en posesión de munición que superaba la cantidad permitida legalmente.

En 2024, la Comisión de Servicios Financieros de Jamaica (FSC, en inglés) informó de que SSL pagaría alrededor de 30 millones de dólares a sus clientes, que llevan más de un año esperando cobrar sus inversiones tras un supuesto fraude masivo.

Bolt en enero de 2023 vio como su cuenta en SSL se redujo de 12.7 millones de dólares a 12,000 a principios de año, en un caso de fraude que afectó a decenas de clientes.

El exvelocista aseguró tras el fraude sentirse “triste y decepcionado” al perder parte de su fortuna y destituyó a su administrador financiero.

La FSC obtuvo una orden judicial en 2023 que impidió a los directores de SSL liquidar la firma de inversiones.

La empresa se vio envuelta en un fraude que superó los 3,000 millones de dólares, lo que llevó al Gobierno de Jamaica a solicitar asistencia internacional para recuperar cualquier activo o producto.

El año pasado, el Gobierno de Jamaica anunció que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de Estados Unidos ayudaría a los investigadores locales en su indagación sobre el presunto fraude multimillonario de SSL.