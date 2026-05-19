Barcelona. Los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana) detuvieron este martes a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la multinacional de moda española Mango, y lo llevaron a declarar ante un juzgado de Martorell (Barcelona, noreste de España) como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio en la montaña de Montserrat en diciembre de 2024.

Según informaron a EFE fuentes cercanas al caso, la policía detuvo a Andic tras más de un año de investigaciones sobre las circunstancias en que falleció su padre, y lo han conducido a dependencias judiciales para practicarle las diligencias habituales antes de que comparezca en el juzgado, previsiblemente en las próximas horas.

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Bruno Pérez, pèrit judicial informàtic forense, parla de l'acusació d'homicidi contra Jonathan Andic, que ha arribat emmanillat als jutjats de Martorell#TotEsMou3Cat



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Un portavoz autorizado de la familia insistió en que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en la investigación por la muerte de su padre “ha sido y será máxima”, y apuntó que “está declarando” en el marco de la investigación abierta, pero no tienen más información sobre las diligencias, dado que permanecen bajo secreto de sumario.

El fundador del imperio de moda Mango, el hombre más rico de Cataluña, falleció el 14 de diciembre de 2024 pasado, al caer desde una altura de unos 150 metros (492 pies) en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima y el detenido que fueron interrogados como testigos por el juez instructor.

Tras la reapertura de la causa, los Mossos d’Esquadra dieron un nuevo impulso y centraron sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, la policía catalana busca indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

Los agentes basan sus sospechas en ciertas incongruencias que apreciaron en las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic tras la muerte de su padre -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

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También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que negaron de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que fueron interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango, según fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es que, al parecer, antes de salir de excursión por Montserrat el detenido pidiera al escolta que habitualmente se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos con el pretexto de que tenía que hablar en privado con su padre.

La policía catalana detuvo al sospechoso cuando estaba a punto de expirar la última prórroga de la investigación acordada por el juzgado.