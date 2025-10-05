Un paciente que era trasladado en una ambulancia en el municipio de Bolívar, al sur del Cauca en Colombia, fue asesinado por hombres armados que interceptaron el vehículo en plena vía.

La víctima fue identificada como Edwin Portilla Pérez, de 49 años, quien horas antes había resultado herido por arma de fuego en el barrio El Libertador, en la cabecera municipal de Bolívar. Según relataron líderes comunitarios, varios hombres ingresaron a su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Gravemente herido, Portilla fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos ordenaron su remisión inmediata al Hospital Universitario San José de Popayán para recibir atención especializada. Sin embargo, cuando la ambulancia avanzaba por el sector conocido como El Juncal, en la vía que comunica Bolívar con la capital caucana, el vehículo fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego, causando la muerte instantánea del paciente.

PUBLICIDAD

Relacionadas FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

Los atacantes obligaron al conductor y al personal médico a detenerse, los amenazaron y luego bajaron el cuerpo del paciente, dejándolo a un costado de la carretera.

Tras el crimen, los agresores obligaron a los tripulantes a regresar al casco urbano del municipio. Pese a la gravedad del ataque, el conductor y el personal sanitario resultaron ilesos, aunque con fuertes secuelas psicológicas.

Miembros de la Defensa Civil acudieron al sitio y trasladaron el cuerpo a la morgue del hospital de Bolívar. El hecho, ocurrido el pasado 29 de septiembre, fue calificado por las autoridades como un flagrante atentado contra la misión médica y una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).