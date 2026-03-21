Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, fue alcanzada en un ataque aéreo el sábado, informó la agencia oficial de noticias iraní Mizan.

No hubo fuga de radiación, indicó, mientras el ministro israelí de Defensa advirtió de un inminente aumento de los ataques contra la República Islámica mientras la guerra en Oriente Medio entraba en su cuarta semana.

15 Fotos Tras los ataques, residentes reportaron lluvia negra considerada potencialmente tóxica.

El ministro israelí, Israel Katz, dijo en una declaración en video que la próxima semana “la intensidad de los ataques” de Israel y Estados Unidos contra la teocracia gobernante en Irán “aumentará significativamente”.

Katz habló poco después de que fragmentos de un misil iraní impactaron en un jardín de infantes vacío cerca de Tel Aviv. El portavoz del ejército israelí, Nadav Shoshani, publicó en X un video del edificio. No se reportaron víctimas, ya que el recinto estaba vacío en ese momento.

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Durante la madrugada y la mañana, la capital iraní, Teherán, registró intensos ataques aéreos, de acuerdo con residentes. En Irak, un dron alcanzó la sede del servicio de inteligencia en Bagdad y mató a un oficial. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad de ese ataque.

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que estaba considerando “reducir” las operaciones militares en Oriente Medio, aunque Washington está enviando tres buques de asalto anfibio más y unos 2.500 marines adicionales a la región.

La publicación de Trump en redes sociales el viernes se produjo después de la amenaza iraní de atacar lugares de ocio y turísticos en todo el mundo.

Los mensajes contradictorios de Estados Unidos se produjeron después de que otro repunte de los precios del petróleo hundiera el mercado bursátil estadounidense, y estuvieron seguidos por el anuncio de la Casa Blanca del levantamiento de las sanciones al petróleo iraní ya cargado en barcos, una medida que busca frenar el alza vertiginosa de los precios del combustible.

Irán ataca una base conjunta de EEUU y Reino Unido en el Índico

Reino Unido, por su parte, condenó los “ataques temerarios de Irán” después de que su ejército disparó misiles contra la base aérea británico-estadounidense en la isla de Diego García, en el océano Índico, el viernes.

Funcionarios británicos no ofrecieron detalles del intento de ataque, que no tuvo éxito. No estaba claro a qué distancia llegaron los misiles de la base, que está a unos 4.000 kilómetros (2.500 millas) de Irán.

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El Ministerio de Defensa dijo el sábado que “los ataques de Irán en toda la región y el secuestro del estrecho de Ormuz, son una amenaza para los intereses y los aliados británicos”.

Reino Unido no ha participado en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero ha permitido que bombarderos estadounidenses utilicen sus bases para atacar instalaciones de misiles iraníes.

El viernes, el gobierno británico dijo que los bombarderos estadounidenses también pueden usar bases británicas, incluida Diego García, en operaciones para evitar que Irán ataque barcos en el estrecho de Ormuz. Irán atacó la base antes de esa anuncio.

Ataque a la planta nuclear de Natanz en Irán

Natanz, la principal planta de enriquecimiento de uranio en Irán, fue alcanzada en la primera semana de la guerra y varios de sus edificios parecían dañados, según imágenes satelitales. El Organismo Internacional de Energía Atómica, la agencia de control nuclear de Naciones Unidas, dijo en su momento que no se esperaba “ninguna consecuencia radiológica” de ese primer incidente. Natanz también había sido blanco en la guerra de 12 días del pasado junio.

El OIEA indicó el sábado en X que Irán reportó el ataque a Natanz y dijo que no aumentaron los niveles de radiación en el exterior del recinto. La agencia apuntó que está investigando el incidente.

Trump dice que EEUU está cerca de alcanzar sus objetivos

Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque al liderazgo iraní hasta la eliminación de sus programas nuclear y de misiles. No ha habido indicios públicos de ninguna revuelta de ese tipo ni se vislumbra un final para la guerra.

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“Estamos muy cerca de cumplir nuestros objetivos mientras consideramos reducir nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio”, escribió Trump en redes sociales.

El mensaje parecía contradecir la decisión de su gobierno de reforzar su potencia de fuego en la región y solicitar otros 200.000 millones de dólares al Congreso para financiar la guerra.

Washington está desplegando tres buques de asalto anfibio más y alrededor de 2.500 marines adicionales en Oriente Medio, dijo un funcionario a The Associated Press. Otros dos funcionarios estadounidenses confirmaron el despliegue de los buques, sin precisar hacia dónde se dirigían. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares sensibles.

Días antes, Estados Unidos redirigió a otro grupo de buques de asalto anfibio que transportaba otros 2.500 marines desde el Pacífico hacia Oriente Medio. Los marines se sumarán a las más de 50.000 tropas del país que ya están en la región.

Trump afirmó que no tiene planes de enviar fuerzas terrestres a Irán, pero también ha sostenido que mantiene todas las opciones sobre la mesa.

Irán amenaza con ataques más allá de Oriente Medio

El principal portavoz militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió el viernes que “parques, zonas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no serán seguros para los enemigos del país. La amenaza reavivó la preocupación de que Teherán pueda volver a recurrir a ataques insurgentes más allá de Oriente Medio como táctica de presión.

El líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elogió la firmeza de los iraníes frente a la guerra en una declaración escrita leída en la televisión estatal con motivo del Nowruz. Jamenei no ha sido visto en público desde que asumió el cargo luego de los ataques israelíes que mataron a su padre y predecesor, el ayatolá Ali Jamenei, y que según reportes le causaron heridas.

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Dada la poca información que sale de Irán, no está claro cuánto daño han sufrido sus instalaciones armamentísticas, nucleares o energéticas en los devastadores ataques de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero, ni siquiera quién está realmente al mando del país. Pero los ataques de Irán siguen estrangulando el suministro de petróleo y elevando el precio de los alimentos y el combustible mucho más allá de la región.

Israel continúa sus ataques contra miembros de Hezbollah

El ejército israelí reportó a primera hora del sábado que inició una oleada de ataques contra insurgentes del grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Teherán, en los suburbios del sur de la capital de Líbano, Beirut.

Se vieron columnas de humo, se registraron incendios y se escucharon fuertes explosiones en partes del centro de la ciudad horas después de que el ejército israelí renovara las advertencias de evacuación para siete vecindarios.

Los ataques israelíes contra Hezbollah han matado a más de 1.000 personas y desplazado a más de un millón, de acuerdo con el gobierno de Líbano.

Más de 1.300 personas murieron en Irán durante la guerra. En Israel, 15 personas fallecieron a causa de misiles iraníes y otras cuatro perdieron la vida en la Cisjordania ocupada. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto.

EEUU pausa sanciones al petróleo iraní

El precio del crudo Brent, el referente internacional, se ha disparado debido a los combates y rondaba los 106 dólares por barril, desde los aproximadamente 70 dólares de antes de la guerra.

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La pausa de las sanciones anunciada recientemente por Estados Unidos se aplica al petróleo iraní cargado en barcos hasta el viernes y está previsto que termine el 19 de abril.

La nueva medida no incrementa el flujo de producción, un factor clave en el aumento de los precios. Teherán ha logrado evadir las sanciones de Washington durante años, lo que sugiere que gran parte de sus exportaciones llegan ya a sus compradores.

En su búsqueda de formas de aumentar el suministro mundial de petróleo durante la guerra con Irán, el gobierno de Trump ya había pausado durante 30 días las sanciones sobre ciertos envíos de petróleo ruso, algo que, según los críticos, era una recompensa a Moscú y tuvo apenas un efecto discreto en los mercados.