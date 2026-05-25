Deir Al Balah, Franja de Gaza. Una mujer palestina y una niña murieron el lunes en un ataque aéreo israelí en el sur de Gaza, informaron las autoridades.

El ataque alcanzó una tienda de campaña donde se resguardaba una familia desplazada en la zona de Muwasi, en el lado occidental de Jan Yunis, de acuerdo con el hospital de campaña kuwaití que recibió a las víctimas. El hospital indicó que otra niña resultó herida.

El ejército israelí señaló que había atacado a un miliciano, pero no dio más detalles.

Las muertes fueron las más recientes entre los palestinos en el territorio desde que entró en vigor un acuerdo de alto el fuego en octubre pasado con el objetivo de poner fin a más de dos años de conflicto armado entre Israel y el grupo miliciano palestino Hamás en Gaza. Aunque los combates más intensos han disminuido, se han registrado ataques israelíes prácticamente a diario durante la frágil tregua.

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Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a más de 880 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La agencia, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, es considerada fiable en términos generales por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. Pero no distingue entre la muerte de civiles y milicianos.

Los milicianos han disparado contra soldados, e Israel afirma que sus ataques son una respuesta a violaciones de la tregua o a amenazas contra sus fuerzas. Cuatro soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.