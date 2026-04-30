American Airlines se convirtió el jueves en la primera aerolínea estadounidense en reanudar los vuelos comerciales directos a Venezuela tras una suspensión de siete años por razones de seguridad y casi ocho semanas después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

El avión procedente de Miami llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, a las 13.24 local (17.24 GMT).

La aerolínea había anunciado su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero, justo el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte que abriera el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano.

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El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, fue uno de los pasajeros del vuelo. Agen tiene previsto reunirse con funcionarios venezolanos y ejecutivos de los sectores de energía y minas como parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para facilitar que empresas estadounidenses inicien operaciones en el país sudamericano, informó el gobierno venezolano.

Las autoridades venezolanas y trabajadores de American Airlines dieron la bienvenida a los pasajeros con decorados que incluyeron un arco formado con globos rojos, blancos y azules, los colores de la bandera estadounidense, ubicados a la entrada del mostrador de chequeo de boletos y equipaje. El avión estaba programado para partir de regreso a Miami a las 18.40 GMT.

Estados Unidos y Venezuela acordaron en marzo reanudar las relaciones diplomáticas tras el acercamiento que siguió a la operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero en la que fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro, trasladado junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas.

Dos días después Delcy Rodríguez, vicepresidenta y cercana colaboradora de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada y se restableció el contacto con Washington.

Pese a que el Departamento de Estado sigue advirtiendo a los estadounidenses que eviten viajar a Venezuela, el gobierno autorizó a American Airlines comenzar a programar vuelos a este país.

La odisea de viajar a Estados Unidos

Tras la suspensión de los vuelos directos, los viajeros se vieron obligados a realizar una o más escalas para llegar a Estados Unidos, lo que generaba un incremento sustancial en los costos y el tiempo de viaje, que en ocasiones superaba las 12 horas.

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Nuevamente Miami, uno de los destinos favoritos de los venezolanos, está para los venezolanos a unas cuatro horas de vuelo.

Al hacer su chequeo Oscar Fuentes destacó que con la reanudación de los vuelos directos “me estoy ahorrando mucho estrés y cansancio”.

En los últimos años en sus frecuentes viajes por motivos familiares a la ciudad estadounidense de Houston, numerosas veces le tocó hacer escalas en República Dominicana. “Esa es una complicación de verdad”, insistió.

“Es una cosa maravillosa porque sé que estoy saliendo ahorita a la mañana y si Dios quiere... esta noche estaré durmiendo en mi casa” en Houston, acotó.

Lilibeth Torres, por su parte, expresó que estaba “muy emocionada porque anteriormente me ha tocado viajar por Cúcuta (Colombia) y agarrar siempre vuelos con escala”. “Estoy muy agradecida de que se estén abriendo nuevas puertas otra vez aquí en Venezuela”, añadió en la zona de chequeo.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, quien se había declarado presidente interino de Venezuela.

En mayo de 2019 Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerar que la agitación social y la tensión política en el país sudamericano representaban un riesgo. Sin embargo, sólo resultó afectado un pequeño número de vuelos entre ambas naciones debido a que las aerolíneas estadounidenses, incluida American Airlines, ya no viajaban a Venezuela.

Delta y United Airlines se habían retirado en 2017 en medio de la crisis política venezolana y las masivas protestas antigubernamentales en las que murieron 120 personas.