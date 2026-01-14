París. Las largas filas bajo la pirámide de cristal de I.M. Pei se han convertido en una parte tan esencial de la experiencia de visitar el Louvre como la propia “Mona Lisa”.

Ahora, el museo más visitado del mundo incrementa el precio de esa peregrinación mientras se apresura a financiar las renovaciones y su seguridad tras huelgas, el exceso de aforo y el robo de las joyas de la Corona francesa en octubre. El Louvre volvió a cerrar sus puertas el lunes debido a una huelga del personal.

11 Fotos Las autoridades francesas han dicho las prendas hurtadas son de “un valor incalculable” y todavía siguen tras la pista de los responsables.

El miércoles, el emblemático museo parisino aplicará un sistema de boletos de dos niveles que incrementará su precio para la mayoría de los visitantes no europeos a 32 euros (37 dólares), desde los 22 euros (26 dólares) previos, un alza del 45% de la noche a la mañana.

PUBLICIDAD

El cambio afecta a los turistas de la mayoría de los países no pertenecientes a la Unión Europea, incluidos los de Estados Unidos, de donde suelen proceder la mayoría de los visitantes extranjeros que acuden al Louvre.

Los sindicatos franceses han criticado la medida alegando que socava la misión universal del museo.

Algunos siguen teniendo derecho a entrada gratuita

Según el Louvre, con el nuevo sistema, quienes no sean ciudadanos ni residentes en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein o Noruega pagarán la tarifa más alta.

Con el paso de los años, el museo se ha visto afectado por el gran número de visitantes, el envejecimiento de las infraestructuras, las huelgas periódicas y los crecientes costos de seguridad y mantenimiento. Estos desafíos son compartidos por los principales museos de Francia.

El sindicato francés CGT Culture ha criticado la diferenciación de precios porque convierte el acceso a la cultura en un “producto comercial” y crea un desequilibrio en el acceso al patrimonio nacional.

El Louvre señala que algunas personas siguen pudiendo optar a un boleto gratuito, como los menores de 18 años y algunos residentes jóvenes de países europeos.

El último aumento de precios fue en enero de 2024, cuando el boleto estándar pasó de 17 a 22 euros.

Cómo un robo cambió el contexto

Los museos franceses ya estaban considerando incrementar sus tarifas para los visitantes de fuera de Europa antes del robo de las joyas de la Corona francesa del Louvre el 19 de octubre, que de acuerdo con los investigadores estaban valoradas en unos 88 millones de euros (102 millones de dólares).

PUBLICIDAD

El robo, que se produjo a plena luz del día y en apenas unos minutos, intensificó el escrutinio sobre la protección del invaluable patrimonio nacional. También amplificó el debate sobre cómo las principales instituciones culturales deberían financiar las mejoras y si los visitantes tenían que asumir una mayor parte del costo.

El Louvre no ha señalado que el cambio en sus tarifas esté directamente relacionado con el robo.

En Roma, la entrada estándar al Coliseo, junto con el Foro y el monte Palatino, es de 18 euros (20 dólares), y un boleto de adulto para la Acrópolis de Atenas es de 30 euros (33 dólares).

Huelga, huelga... y de nuevo huelga

El Louvre se ha visto obligado repetidamente a abordar sus tensiones internas en público.

En junio, una huelga espontánea de los auxiliares de galería, agentes de boletos y personal de seguridad retrasó la apertura diaria del museo y dejó a miles de visitantes varados bajo la pirámide.

Los trabajadores afirmaron que el Louvre estaba superado por el turismo masivo, citando multitudes inmanejables, una falta crónica de personal y un deterioro de las condiciones laborales.

En diciembre, los sindicatos apuntaron que el robo y el estado del edificio habían convertido sus quejas de larga data en un asunto de interés nacional. Los trabajadores del museo votaron a favor de continuar en huelga hasta que se produzca lo que consideran un cambio real en el antiguo palacio real desgastado por el tiempo.