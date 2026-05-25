ANGELES, Filipinas- Los equipos de rescate sacaron el lunes a tres personas de una inmensa pila de escombros que era todo lo que quedaba de un hotel de nueve plantas que se derrumbó mientras estaba en construcción en una ciudad del norte de Filipinas, lo que eleva a cuatro el número de muertos y a 17 el de desaparecidos, según informaron las autoridades.

Dos de los hombres habían muerto, mientras que el personal de emergencia luchaba de madrugada por reanimar a uno en una ambulancia cerca del montón de losas de hormigón, barras de hierro retorcidas y andamios de aluminio que era todo lo que quedaba del edificio de Angeles City, en la provincia de Pampanga. Al final se rindieron y se marcharon.

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La conmovedora escena fue presenciada por un pequeño grupo de periodistas, entre ellos de The Associated Press, que observaron cómo cientos de rescatistas dirigidos por bomberos y policías se afanaban durante horas por sacar a los hombres, que en ese momento estaban vivos pero atrapados bajo losas de hormigón y barras de hierro.

Los equipos de rescate intentaron suministrar agua y medicinas por vía intravenosa a uno de los hombres atrapados en un esfuerzo desesperado por mantenerlo con vida en medio del abrasador calor veraniego, según declaró a la AP el general de brigada Jess Méndez, jefe de la policía regional.

“Nunca lo consiguió a pesar de todos los esfuerzos”, dijo.

Una de las tres personas sacadas de entre los escombros el lunes no había sido identificada y no figuraba en la lista de los 17 desaparecidos, que eran en su mayoría trabajadores de la construcción, según el jefe de información de la ciudad de Ángeles, Jay Pelayo.

La cuarta víctima mortal era un turista malasio atrapado en una posada económica que fue parcialmente alcanzada por la avalancha de escombros del edificio derrumbado. Otro huésped de la posada resultó herido pero consiguió salir corriendo, según las autoridades.

Un día después de que el edificio inacabado se derrumbara con un fuerte estruendo tras una feroz tormenta eléctrica, el alcalde de Angeles City, Carmelo Lazatin, declaró que las labores de rescate aún no se habían trasladado a una operación de recuperación de cadáveres.

“Mi mayor esperanza es que podamos rescatar a más personas con vida”, dijo Lazatin a la AP. “No queremos dar malas noticias a las familias de los trabajadores atrapados”.

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La ansiedad y el miedo entre los familiares de los trabajadores atrapados, que esperan en cobertizos cercanos a los escombros, han aumentado.

“Estoy perdiendo la esperanza por lo que veo: lentitud en las labores de rescate”, dijo Lea Mendoza Casilao, una trabajadora de 47 años de una fábrica de sardinas cuyo novio, albañil, se encontraba entre las personas que seguían atrapadas entre los escombros.

Le llevó arroz y sardinas para una semana en la obra, pero le dijo que no llegarían a verse el fin de semana, como estaba previsto, después de que el edificio donde dormía se derrumbara antes del amanecer del domingo.

Lazatin explicó que los equipos de rescate actuaban con cautela porque una maraña de andamios de aluminio sostenía precariamente enormes placas de hormigón que podrían caer sobre los rescatadores.

Veintiséis trabajadores fueron rescatados o consiguieron salir corriendo del edificio en ruinas, donde durmieron sobre trozos de madera contrachapada en la planta baja.

El jefe de la policía nacional, general José Melencio Nartatez Jr., dijo que su cuerpo apoyará una “investigación en curso para determinar la causa del incidente y las posibles violaciones de las normas de seguridad y construcción.”

La ciudad de Ángeles albergó una de las mayores bases de la Fuerza Aérea estadounidense fuera del territorio continental de Estados Unidos, lo que contribuyó a convertir Ángeles y las ciudades y pueblos periféricos en centros de ocio y comercio de la principal región septentrional filipina de Luzón.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.