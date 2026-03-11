El presidente Donald Trump ha pasado de pedir la “rendición incondicional” a mostrarse proclive a una situación final en la que Irán cambie un ayatolá de línea dura por otro.

Los comentarios cambiantes del presidente republicano y de sus principales asesores se suman a la precariedad del conflicto, que dura ya 12 días, está afectando a casi todos los rincones de Oriente Medio y provocado sacudidas económicas en todo el mundo. Al no ceder ninguno de los bandos, la guerra sigue un camino impredecible, en el que aún no está claro un final creíble.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el martes a los periodistas que depende de Trump “si es el principio, el medio o el final” de la guerra. Trump, en el transcurso de un discurso en una reunión republicana en la Cámara de Representantes el lunes, pasó de llamar a la guerra una “excursión a corto plazo” que podría terminar pronto a proclamar que “no hemos ganado lo suficiente.”

PUBLICIDAD

La vacilación ha alimentado las críticas de quienes dicen que Trump carece de un objetivo claro. “No tienen un plan”, dijo a la prensa el senador demócrata por Arizona Mark Kelly. “No tienen un calendario. Y por eso, no tienen estrategia de salida”.

Una línea de meta en constante movimiento

Desde que ordenó el bombardeo de Irán, Trump ha cambiado continuamente sus plazos y objetivos para su guerra contra Irán, una corriente cruzada de retórica que ha ofrecido más preguntas que respuestas.

En los últimos días, Trump ha pedido la “rendición incondicional” de los líderes de Irán, al tiempo que ha sugerido que ya ha logrado su objetivo de diezmar el ejército iraní.

Al mismo tiempo, el equipo de Trump ha tratado de calmar a los ansiosos estadounidenses diciéndoles que este no será un conflicto largo y prolongado, incluso cuando el presidente ha insistido en que no ha descartado la opción de poner tropas estadounidenses sobre el terreno.

El ejército estadounidense afirma que ha destruido efectivamente la armada iraní y ha logrado enormes avances en la reducción de la capacidad de Irán para lanzar misiles y aviones no tripulados contra sus vecinos de toda la región. Sin embargo, el Estrecho de Ormuz, por el que pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial en un día normal, sigue cerrado a los negocios, y los dirigentes iraníes permanecen impávidos.

La Guardia Revolucionaria prometió que Irán no permitiría “ni un solo litro de petróleo” a través de la vital vía marítima hasta que Estados Unidos pusiera fin a su campaña de bombardeos. Y Ali Larijani, el máximo responsable de seguridad nacional de Irán, ofreció un mensaje amenazador el martes después de que Trump amenazara con atacar a Irán “VEINTE VECES MÁS” si Teherán detenía el flujo de petróleo a través del estrecho.

PUBLICIDAD

“La sacrificada nación de Irán no teme tus amenazas vacías”, escribió Larijani en X. “Ni siquiera los más grandes que tú podrían eliminar a Irán. Ten cuidado de no ser eliminado tú mismo”.

Presentar el caso a los estadounidenses

Trump se ha esforzado por explicar a los estadounidenses por qué era necesaria una acción preventiva contra Irán y cómo encaja con su promesa de mantener a Estados Unidos fuera de las “guerras eternas” de las últimas dos décadas, de las que se ha lamentado por costar demasiado dinero y demasiadas vidas estadounidenses. Hasta ahora, siete soldados estadounidenses han muerto y unos 140 han resultado heridos en las represalias de Irán en toda la región.

Una de las varias razones que Trump ha ofrecido para justificar el lanzamiento de la guerra es que tenía la “sensación” de que Irán se estaba preparando para atacar a Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, modificó ligeramente esa postura y dijo a los periodistas que el presidente “tenía un presentimiento” que estaba “basado en hechos”.

Sin embargo, funcionarios del Pentágono han declarado en sesiones informativas privadas a miembros del Congreso que Estados Unidos no dispone de datos de inteligencia que indiquen que Irán esté planeando un ataque preventivo contra Estados Unidos.

Los últimos sondeos muestran que la decisión de Trump de atacar Irán no ha tenido el efecto de movilización en torno a la bandera que ha acompañado habitualmente al inicio de las últimas guerras de Estados Unidos.

Aproximadamente la mitad de los votantes de las encuestas de Quinnipiac y Fox News opinaron que la acción militar estadounidense en Irán hace que Estados Unidos sea “menos seguro”, mientras que sólo 3 de cada 10 en cada encuesta opinaron que hace que el país sea más seguro. Un sondeo de la CNN reveló que cerca de la mitad de los adultos estadounidenses creían que la acción militar haría que Irán fuera “una amenaza mayor” para Estados Unidos, mientras que sólo 3 de cada 10 pensaban que reduciría el peligro.

PUBLICIDAD

En esa encuesta de CNN, alrededor de 6 de cada 10 adultos estadounidenses dijeron que confiaban “poco” o “nada” en Trump para tomar las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza de Estados Unidos en Irán.

Los aliados europeos actúan con cautela después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se enfrentaran a la ira de Trump, que consideró que no le apoyaban lo suficiente a la hora de respaldar su guerra preferida.

Pero incluso el canciller alemán Friedrich Merz, que ha apoyado ampliamente la campaña estadounidense-israelí contra Irán, declaró el martes que “cada día de guerra surgen más preguntas.”

“Sobre todo, nos preocupa que aparentemente no exista un plan conjunto sobre cómo llevar esta guerra rápidamente a un final convincente”, declaró Merz.

Merz subrayó que “Alemania y Europa no tienen ningún interés en una guerra interminable” ni en que se desintegre la integridad territorial de Irán.

Eludir la responsabilidad del atentado en la escuela

El presidente ha optado por eludir la responsabilidad por el bombardeo de una escuela de niñas en el sur de Irán el primer día del conflicto, un ataque en el que murieron al menos 165 personas.

Trump culpó el sábado del ataque a Irán, diciendo que sus fuerzas de seguridad son “muy imprecisas” con las municiones.

El lunes, después de que el grupo de investigación Bellingcat publicara un vídeo verificado que mostraba el impacto de un misil de crucero estadounidense Tomahawk contra unas instalaciones de la Guardia Revolucionaria cerca de la escuela, causando la explosión, Trump volvió a insistir en que podría haber sido culpa de Irán, pero dijo que aceptaría lo que encontrara una investigación estadounidense en curso sobre el asunto.

PUBLICIDAD

El presidente afirmó erróneamente que Teherán tenía acceso a los Tomahawks, un sistema de armamento de fabricación estadounidense que sólo está disponible para Estados Unidos y unos pocos aliados cercanos.

Preguntado por un periodista, Leavitt no respondió directamente por qué Trump afirmó falsamente que Irán tiene acceso al misil fabricado en Estados Unidos.

En su lugar, respondió en parte que “el presidente tiene derecho a compartir sus opiniones con el público estadounidense”, al tiempo que señaló que “ha dicho que aceptará la conclusión de esa investigación”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, dijo a los periodistas que la afirmación de Trump “está más allá de lo asnal”.

“De nuevo, dice lo que se le pasa por la cabeza sin importarle cuál es la verdad”, dijo Schumer. “Y todos sabemos que miente, pero en algo tan formidable como esto, es espantoso”.

El senador Kevin Cramer, republicano de Dakota del Norte, fue uno de los aliados de Trump que suavemente argumentó que era importante que la administración Trump aclarara lo sucedido con la escuela.

Cramer dijo que el ejército debe “hacer todo lo posible para eliminar esos errores en el futuro”.

“Pero tampoco se puede deshacer”, añadió.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.