Nagasaki, Japón. Un avión de pasajeros de United Airlines con 142 personas a bordo y con destino a la isla filipina de Cebú realizó un aterrizaje de emergencia en Osaka el viernes después de que un indicador señalara un incendio en la bodega, informaron autoridades de aviación japonesas.

Imágenes de la televisión japonesa NHK mostraron a los pasajeros deslizándose por las chorreras de emergencia desde la aeronave estacionada en una pista del aeropuerto de Osaka.

No se reportaron heridos y en las imágenes no se observaba fuego ni humo.

El vuelo UA 32, que había salido del Aeropuerto Internacional de Narita, cerca de Tokio, mostró un indicador de incendio en la bodega mientras sobrevolaba el Océano Pacífico. Las autoridades dijeron más tarde que estaban investigando si realmente hubo fuego o humo.

El avión, un Boeing 737-800, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Kansai en Osaka aproximadamente una hora y media después de despegar de Narita, indicaron las autoridades.

Ambas pistas del Aeropuerto Internacional de Kansai fueron cerradas temporalmente debido al aterrizaje de emergencia.