Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló en el campus de una escuela en el área norte de Uttara en Daca el lunes. Al menos 16 personas murieron, incluido el piloto y decenas resultaron heridas, según informaron funcionarios y medios locales.

Según el Ejército y una funcionaria de bomberos, el avión F-7 BGI de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló en el campus de la Milestone School and College, en el área de Uttara, en Daca, el lunes por la tarde, donde los alumnos estaban haciendo exámenes o asistiendo a clases corrientes.

Saidur Rahman, un funcionario del Instituto Nacional de Quemados en Daca, dijo al principal diario en inglés de Bangladesh, The Daily Star, que el número de muertos aumentó a 16 en pocas horas.

El principal diario en inglés de Bangladesh, The Daily Star, informó de más de 100 heridos basándose en datos de varios hospitales. Los medios locales indicaron que la mayoría de los heridos eran estudiantes y fueron trasladados a diferentes centros médicos, incluido un hospital militar.

Padres y familiares entraron en pánico en el lugar mientras los rescatistas, usando rickshaws de tres ruedas o lo que hubiera disponible, transportaban a los heridos.

Las autoridades no han divulgado detalles de los fallecidos.

Rafiqa Taha, una alumna de la escuela que no estaba presente en el momento del accidente, dijo a The Associated Press por teléfono que la Milestone School and College, con unos 2,000 estudiantes, ofrece clases desde primaria hasta el 12mo grado. El lunes, dijo, algunos estudiantes estaban tomando exámenes mientras otros asistían a clases regulares.

“Me aterrorizó ver los videos en la televisión”, dijo la estudiante de 16 años. “¡Dios mío! Es mi escuela”.

La oficina de relaciones públicas del Ejército de Bangladesh confirmó en un breve comunicado que el avión F-7 BGI estrellado pertenecía a la Fuerza Aérea. La funcionaria de bomberos Lima Khanam informó en principio de al menos un muerto y cuatro heridos.

El Ejército dijo que el jet despegó a la 1:06 de la tarde y se estrelló poco después, incendiándose de inmediato.