La Paz, Bolivia. Un avión de carga que transportaba dinero se estrelló el viernes cerca de la capital de Bolivia, dañando una docena de vehículos en la carretera, esparciendo billetes en el suelo y dejando al menos 15 personas muertas y otras heridas, dijo un funcionario.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, declaró que el avión Hércules C-130 transportaba moneda boliviana recién impresa cuando “aterrizó y se desvió de la pista” en un aeropuerto de El Alto, ciudad adyacente a la capital, La Paz, antes de acabar en un campo cercano. Los bomberos lograron apagar las llamas que envolvieron la aeronave.

El jefe de bomberos, Pavel Tovar, dijo que al menos 15 personas murieron, pero no aclaró si los fallecidos estaban en el avión o en los carros que circulaban por la autopista cercana.

Salinas no especificó cuántas personas habían muerto en el accidente y dijo que se estaba investigando la causa.

El general de la Fuerza Aérea Boliviana Sergio Lora dijo que dos de los seis tripulantes del avión no habían sido encontrados a última hora del viernes, y añadió que la aeronave procedía de la ciudad oriental de Santa Cruz.

Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban restos del avión, carros destrozados y cadáveres esparcidos por la carretera. Según Tovar, al menos 15 vehículos resultaron dañados.

El avión, perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana, transportaba dinero a La Paz, y las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban a personas que corrían a recoger los billetes esparcidos en el lugar del accidente, mientras la policía, equipada con material antidisturbios, intentaba dispersarlas.

Tovar dijo que los cientos de personas que intentaban recoger los billetes derramados estaban obstaculizando las labores de rescate.

Más de 500 soldados y 100 policías tomaron el control de la zona para dispersar a la turba, según informes oficiales. Policías y militares quemaron las cajas en presencia del presidente del Banco Central, David Espinoza, quien dijo que los billetes “no tienen valor legal porque nunca entraron en circulación”, sin aclarar qué significaba eso.

Espinoza no especificó la cantidad de dinero que se transportaba, pero dijo que los billetes habían llegado a Santa Cruz desde el extranjero.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.