PUERTO PRÍNCIPE, Haití. El jueves se produjo un intenso tiroteo en el centro de Puerto Príncipe, después de que los líderes de Haití tomaran la inusual y desafiante decisión de reunirse en el Palacio Nacional para simbolizar la reconquista de una zona controlada durante mucho tiempo por poderosas bandas.

No hubo informes inmediatos de heridos o muertos, pero al menos un vehículo blindado que circulaba por la zona fue tiroteado, según informaron los medios de comunicación locales.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y los miembros del consejo presidencial de transición de Haití, junto con otros altos funcionarios del Gobierno, se encontraban en el Palacio Nacional cuando comenzó el intenso tiroteo.

No quedó claro de inmediato si los funcionarios fueron evacuados, pero el sitio de noticias local Tripotay Lakay filmó una caravana de automóviles oficiales que salían rápidamente del Palacio Nacional por la salida trasera mientras la gente de la zona corría a refugiarse.

Los funcionarios del Gobierno se habían reunido en el palacio para celebrar una reunión clave en la que se esperaba que aprobaran presupuestos y medidas importantes.

Antes de que comenzara la reunión, se reunieron en el exterior, en los terrenos del palacio, mientras una banda de música de la policía tocaba y se izaba la bandera de Haití, con agentes fuertemente armados vigilando desde la segunda planta, protegidos por sacos de arena.

“Esta reunión del Gobierno marca un paso simbólico y decisivo en la recuperación gradual del control estatal sobre el centro de Puerto Príncipe, el corazón histórico del poder republicano”, decía un comunicado del Gobierno emitido el jueves antes de que estallaran los disparos.

Los líderes de Haití se han mantenido alejados del Palacio Nacional durante mucho tiempo, ya que se encuentra en una zona que hasta hace poco se consideraba insegura y controlada por una coalición de bandas conocida como Viv Ansanm .

Sin embargo, en las últimas semanas, los trabajadores del Gobierno comenzaron a limpiar y asegurar la zona con la esperanza de recuperarla de manos de las bandas.

“Estamos recuperando el control de nuestra capital y dando a nuestro pueblo la seguridad y la dignidad que se merece”, declaró Fils-Aimé poco antes de que comenzara el ataque.

Se estima que las bandas controlan hasta el 90 % de Puerto Príncipe y se han atrincherado en el centro de la ciudad y las comunidades cercanas.

Leslie Voltaire, exvicepresidente del consejo presidencial de transición que presidió la reunión debido a que el líder del consejo se encontraba en un viaje oficial al extranjero, no hizo referencia a la violencia en una publicación en X en la que elogió la reunión.

“Debatimos asuntos de importancia nacional, como la seguridad, el presupuesto para 2025-2026 y la gobernanza nacional. El Estado reafirma toda su autoridad sobre el Champ de Mars”, escribió, refiriéndose a la zona donde se encuentra el Palacio Nacional.

El ataque se produce pocos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la creación de una fuerza de represión de las bandas para ayudar a repeler a las bandas en el conflictivo país caribeño.

La embajada de Estados Unidos en Haití dijo el jueves que Estados Unidos y sus socios caribeños estaban trabajando para ayudar a implementar la nueva fuerza.

“¡Juntos derrotaremos a las bandas que aterrorizan la región!“, escribió en X.

Se espera que la fuerza sustituya a una misión respaldada por la ONU y dirigida por la policía keniana, que está llegando a su fin tras verse gravemente obstaculizada por la falta de recursos y personal.