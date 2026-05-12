Peshawar, Pakistán. Al menos nueve personas murieron y más de dos docenas resultaron heridas en la explosión de una bomba colocada en un rickshaw en un bazar del noroeste de Pakistán el martes, informó la policía, en un nuevo ejemplo del aumento de la violencia en la región fronteriza con Afganistán.

El ataque ocurrió en Lakki Marwat, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, indicó el jefe de la policía local, Azmat Ullah. Dijo que entre los fallecidos había dos agentes de la policía de tránsito y una mujer.

Ullah no proporcionó más detalles, pero dijo que los agentes de tráfico parecían ser el objetivo del ataque. La explosión también dañó tiendas cercanas. La mayoría de los muertos y heridos eran transeúntes, dijo.

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Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del atentado.

Las sospechas en esa clase de ataques suelen recaer sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, que en los últimos años ha intensificado su campaña contra las fuerzas de seguridad paquistaníes. El grupo es distinto, aunque aliado, del gobierno talibán de Afganistán.

Sin embargo, los talibanes paquistaníes negaron su participación en el ataque del martes, diciendo en un comunicado que habían sabido del atentado pero que no estaba detrás de él.

El nuevo ataque se produjo días después de que 15 agentes de policía murieran en un atentado suicida y un asalto con armas de fuego el sábado contra un puesto de seguridad en el cercano distrito de Bannu, lo que llevó a Islamabad a convocar a un alto diplomático afgano para presentar una queja formal.

Pakistán culpó del ataque a los talibanes paquistaníes.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, condenó el ataque del martes y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

En un comunicado, dijo que el gobierno y todas las instituciones pertinentes estaban comprometidos a eliminar el terrorismo y no permitirían que los milicianos obstaculizaran la paz y el desarrollo en el país. Ordenó a las autoridades completar rápidamente la investigación, identificar a los responsables y garantizar que los autores sean llevados ante la justicia.

Las autoridades paquistaníes han acusado durante mucho tiempo al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio a milicianos. Kabul ha negado la acusación y sostiene que no permite que militantes utilicen suelo afgano para lanzar ataques contra otros países.

Pakistán ha sido testigo de un repunte de la violencia de grupos armados en los últimos años, lo que ha tensado las relaciones con Afganistán.

Los talibanes paquistaníes y otros grupos armados se han envalentonado desde que los talibanes afganos regresaron al poder en Kabul en 2021.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han persistido, incluidos enfrentamientos que han dejado cientos de muertos desde finales de febrero. A principios de abril, ambas partes celebraron conversaciones de paz mediadas por China. Sin embargo, los choques esporádicos a través de la frontera han continuado, aunque con menor intensidad que antes.