Kiev, Ucrania. Una bomba planeadora rusa impactó en un pueblo del este de Ucrania cuando varias personas mayores hacían fila para recibir sus pensiones el martes.

Al menos 21 personas murieron y casi dos docenas resultaron heridas, afirmaron el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y un funcionario regional.

La bomba golpeó el pueblo de Yarova en la región de Donetsk, señaló Zelenskyy en una publicación en Telegram.

“Francamente brutal”, comentó sobre el ataque, instando a la comunidad internacional a hacer que Rusia pague económicamente por su invasión a gran escala a través de sanciones adicionales.

“El mundo no debe permanecer en silencio”, escribió Zelenskyy. “El mundo no debe permanecer inactivo. Estados Unidos debe tener una reacción. Europa debe tener una reacción. El G20 debe tener una reacción. Hace falta una acción contundente para que Rusia deje de traer muerte”.

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos no han avanzado en los últimos meses y Rusia ha intensificado sus bombardeos aéreos sobre Ucrania. Rusia atacó el domingo la capital, Kiev, con drones y misiles en el mayor ataque aéreo desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022.

Las bombas planeadoras son armas soviéticas adaptadas que han devastado el este de Ucrania durante meses. Algunas de ellas ahora pesan 3,000 libras, seis veces más que cuando se usaron por primera vez en combate en 2022.

El gobernador de Donetsk, Vadym Filashkin, dijo que 21 personas murieron y otras 21 resultaron heridas en el ataque, que golpeó a una fila de personas mayores que esperaban para recibir sus pensiones.

“Esto no es guerra. Esto es puro terrorismo”, escribió en Telegram.

Los equipos de emergencia estaban en el lugar, dijo.

Yarova se encuentra a menos de 6 millas de la línea del frente.

El territorio ya había sido ocupado por Rusia en 2022, pero luego fue liberado por las fuerzas armadas de Ucrania en una contraofensiva más tarde ese mismo año.