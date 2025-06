( The Associated Press )

San Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, restó importancia el domingo a las críticas a sus medidas y afirmó que “me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, al presentar ante el Congreso su informe de labores del primer año de gobierno de su segundo mandato.

“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero que me llamen dictador pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en resultados”, afirmó.

PUBLICIDAD

También criticó a organizaciones civiles y a la prensa nacional e internacional por denunciar violaciones de derechos humanos, capturas arbitrarias y persecución de activistas.

“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar ¿cómo vamos a combatir la corrupción si toda la oposición tiene inmunidad?”, argumentó.

Durante una sesión solemne del Congreso en el Teatro Nacional, a la que asistieron miembros del cuerpo diplomático, el mandatario reiteró su defensa de la estrategia contra las pandillas y rechazó las críticas de “fuerzas externas”.

“Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestro pueblo... los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo”, afirmó.

El mandatario defendió el régimen de excepción decretado en marzo de 2022, que suspende varios derechos constitucionales. Esta medida es una bandera de su estrategia de seguridad, con la que ha logrado una disminución significativa de la violencia.

Nueve de cada 10 salvadoreños aprueba el régimen de excepción.En tres años, han sido detenidas más de 86,400 personas supuestamente ligadas a pandillas.

Sin embargo, en ese periodo organizaciones de derechos humanos han documentado casi 6,900 denuncias de abusos en cárceles, incluyendo golpes, maltrato, abuso sexual y crueldad.

Socorro Jurídico Humanitario reportó la muerte de 416 personas bajo custodia, incluyendo 25 mujeres y 4 bebés. El 94% de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros, según el organismo.

El mandatario también criticó a la prensa internacional:

“En los últimos días, medios importantes como periódicos de Estados Unidos y del mundo han publicado cientos de notas para atacar a su gobierno. Es demasiado obvio que son coordinados”, aseveró.

PUBLICIDAD

Bukele defendió la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un 30% de impuesto a donaciones de organizaciones civiles, alegando que busca garantizar el uso real de fondos para proyectos sociales.

“Simplemente estamos pidiéndoles que se anoten y que paguen impuestos”, dijo.“Quienes vengan a ayudar de verdad, seguirán sin pagar impuestos”, aclaró.

Nayib Bukele, de 43 años, fue reelegido con el 85% de los votos, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Lo logró gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron nombrados por aliados del mandatario en el Congreso.

Varios sectores políticos y sociales no reconocen la legitimidad de su segundo mandato, al considerar que contraviene la Constitución.