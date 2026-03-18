Bangkok. Un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos que, se cree, transporta marines hacia Oriente Medio se encuentra este miércoles acercándose al estrecho de Malaca, frente a las costas de Singapur, tras haber sido desplazado desde Japón, según CNN.

Se trata del buque de asalto anfibio USS Tripoli, que CNN ubica hoy aproximándose a Singapur, según datos de seguimiento marítimo. El medio cita a funcionarios estadounidenses que indicaron que el barco será trasladado a Oriente Medio, sin revelar exactamente dónde se desplegaría ni para qué se utilizaría.

EFE ha contactado con autoridades marítimas y portuarias de Singapur y Malasia para solicitar información al respecto, sin obtener respuesta todavía.

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El fin de semana, medios japoneses se hicieron eco de información difundida por The Wall Street Journal sobre que el Ejército de Estados Unidos había comenzado a trasladar al menos un buque de asalto anfibio y más de 2,000 marines desde Japón hacia Oriente Medio.

Los efectivos supuestamente en tránsito pertenecerían a la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), con base en el archipiélago meridional nipón de Okinawa, según la información citada por la prensa japonesa.

USS Tripoli (LHA-7) and USS New Orleans (LPD-18) transited the Singapore Strait westbound at dusk on 17 March... Posted by Military Aviation Photography Singapore on Tuesday, March 17, 2026

El grupo privado de medios de fotografía militar y paramilitar Fotografía de Aviación Militar de Singapur compartió en su cuenta de Facebook imágenes de lo que, asegura, son los buques USS Tripoli y USS New Orleans de Estados Unidos en el estrecho de Singapur, navegando la noche del martes en dirección oeste.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que no tiene miedo a repetir un Vietnam en caso de iniciar una incursión militar terrestre en Irán dentro de la ofensiva que el país norteamericano e Israel iniciaron contra el país persa el 28 de febrero.