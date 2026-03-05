Un buque de guerra iraní que fue hundido por un submarino estadounidense cerca de Sri Lanka había participado en unos ejercicios navales organizados por la India antes de adentrarse en aguas internacionales del océano Índico de regreso a casa, según informó Nueva Delhi.

12 Fotos Se estima que al momento hay casi 100 muertos en el ataque.

El hundimiento puso de relieve el alcance de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y su propagación en Oriente Próximo y más allá. También encendió un debate en India sobre la seguridad marítima en el océano Índico, región en la que Nueva Delhi mantiene una importante presencia naval.

El miércoles, la armada de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres y rescató a 32 marineros iraníes del IRIS Dena, que se hundió en aguas internacionales frente a la costa del país insular, un caso poco frecuente de torpedeo de un buque por un submarino desde la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

La armada de Sri Lanka dijo que había respondido a una señal de socorro del IRIS Dena, pero cuando llegó al lugar no había rastro del barco, sólo manchas de petróleo y marineros flotando en el agua. Los marineros rescatados fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Galle, en la costa sur de Sri Lanka.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el hundimiento ilustra que la operación militar estadounidense-israelí contra Irán se está extendiendo más allá de sus fronteras y describió el IRIS Dena como un “barco de premio”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que uno de los objetivos clave de la guerra es acabar con la armada de Irán.

Un vídeo difundido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en X muestra el momento del ataque con torpedo. El buque iraní parece ser alcanzado por una explosión submarina que hace que se rompa en pedazos, mientras una gran columna de agua se eleva en el aire.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, acusó a la Armada estadounidense de cometer una “atrocidad en el mar” al hundir la fragata y afirmó el jueves en las redes sociales que Estados Unidos “llegará a lamentar amargamente” el ataque.

Araghchi declaró que el IRIS Dena transportaba “casi 130” tripulantes.

El Ministerio de Marina y Defensa de la India declaró que el buque de guerra iraní había participado en la Revisión Internacional de la Flota y en el ejercicio naval multilateral MILAN 2026, organizados por la marina india en el puerto de Visakhapatnam del 15 al 25 de febrero. El ministerio dijo que 74 países se habían unido a los eventos.

PUBLICIDAD

El buque de guerra iraní fue visto navegando en alta mar durante los ejercicios en un post publicado el 17 de febrero en X por la armada india. Otra imagen mostraba a varios de sus tripulantes posando en cubierta con la bandera iraní de fondo.

Araghchi subrayó que la fragata había sido “un invitado” de la armada india. El gobierno indio aún no ha comentado públicamente el incidente.

Otro barco iraní entra en aguas territoriales de Sri Lanka

En Sri Lanka, el ministro de Medios de Comunicación y portavoz del gobierno, Nalinda Jayatissa, declaró el jueves ante el parlamento que otro barco iraní había llegado a sus aguas.

Jayatissa no dio más detalles sobre el barco o el número de personas a bordo. Afirmó que el gobierno intentaba “minimizar la pérdida de vidas y salvaguardar la paz regional”, pero no dio más detalles.

Cuestiones en la India sobre el hundimiento

India considera desde hace tiempo que el océano Índico es fundamental para su seguridad, y su armada realiza regularmente patrullas y ejercicios multinacionales para salvaguardar las rutas marítimas clave utilizadas para el comercio mundial y los envíos de energía. También ha tratado tradicionalmente de mantener un cuidadoso equilibrio diplomático en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, haciendo hincapié en la diplomacia y las conversaciones.

Los líderes de la oposición india, sin embargo, cuestionaron el jueves la falta de respuesta del gobierno al incidente, afirmando que el hundimiento del buque de guerra tan cerca de la vecindad marítima de India merecía una declaración oficial.

El partido de la oposición Congreso Nacional Indio criticó lo que calificó de “silencio” por parte del gobierno del primer ministro Narendra Modi.

PUBLICIDAD

“El conflicto ha llegado a nuestro patio trasero, con un buque de guerra iraní hundido en el océano Índico. Sin embargo, el primer ministro no ha dicho nada”, escribió el líder de la oposición Rahul Gandhi en un post en X.

Kanwal Sibal, ex diplomático que fue secretario de Asuntos Exteriores de India de 2002 a 2003, escribió en X que India estaba “lejos de ser responsable política o militarmente del ataque estadounidense”, pero su “responsabilidad es en el plano moral y humano”.

“Estados Unidos ha ignorado las sensibilidades de India”, dijo Sibal. “El barco estaba en estas aguas por invitación de India”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.