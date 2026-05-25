Los servicios meteorológicos franceses pusieron para mañana martes ocho departamentos del país en alerta naranja por calor -la segunda más grave en una escala de cuatro- debido a “unas temperaturas extraordinariamente altas para finales de mayo”, con mínimas nocturnas que no bajarán de los 20 grados (68°F), lo que se considera como noches tropicales.

Se trata de los departamentos del noroeste de Francia de Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée y Loire-Atlantique.

En su boletín de previsiones de mañana, Météo-France colocó otros 17 departamentos en alerta amarilla -la tercera en gravedad-, entre ellos París y Lyon y buena parte de la fachada atlántica.

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Así, algo más de un cuarto de los 96 departamentos de la Francia metropolitana estarán este martes bajo algún tipo de alerta por calor.

El lunes, han sido 18 los departamentos en los que se ha activado la alerta amarilla, incluido París mientras se celebra un evento de magnitud al aire libre, el torneo de tenis de Roland Garros, y donde las temperaturas mínimas nocturnas para este noche tampoco descenderán de los 20 grados celsius(68°F).

“La próxima noche, las temperaturas mínimas volverán a superar los 20 grados (68°F) cerca de la costa atlántica. En los departamentos bajo alerta naranja, las temperaturas de la tarde oscilarán en su mayoría entre los 33 y los 36 grados (91.4 y 96.8°F), valores extraordinarios para finales de mayo”, advirtió el organismo.

Météo France ya alertó de la ‘cúpula de calor’ que comenzó el pasado fin de semana, con aire cálido procedente del norte de África que se ve atrapado sobre el país por un anticiclón en el norte.