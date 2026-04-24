Toronto, Canadá. Canadá anunció este viernes que proporcionará 8 millones de dólares canadienses ($5.8 millones estadounidenses) para facilitar “trabajos de reparación críticos” en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania.

El anuncio se produce 40 años después de la catástrofe provocada por la explosión de uno de los reactores de la planta y cuando el Nuevo Confinamiento Seguro (NCS), una gigantesca estructura diseñada para permitir el desmantelamiento seguro del antiguo escudo protector en su interior, y que ha sido dañado por la actual guerra en Ucrania.

PUBLICIDAD

En febrero de 2025, un ataque con drones, del que Ucrania responsabiliza a Rusia, afectó el NCS por lo que la estructura ya no puede aislar completamente cualquier posible liberación de materiales radiactivos.

Este “daño de la estructura NCS subraya los graves riesgos creados por los repetidos ataques de Rusia contra la infraestructura civil y nuclear”, señaló en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.

“Canadá mantiene su condena en los términos más firmes a las acciones de Rusia y permanece inquebrantable en su apoyo a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania”, agregó la cancillería.

Desde finales del siglo XX, la nación norteamericana ha contribuido unos 116.8 millones de dólares canadienses a la seguridad de Chernóbil e iniciativas internacionales, en concreto al NCS, el almacenamiento del combustible nuclear utilizado y actividades de desmantelamiento, así como a la detección y control de la radiación.

Francia, que preside en estos momentos el G7, ha declarado como prioridad para este año la financiación internacional de las reparaciones necesarias para asegurar Chernóbil. París estima que, para ello, serán necesarios unos $900 millones estadounidenses.