El papa León XIV declaró el domingo santo a un genio de la computación de 15 años, el primer santo millennial de la Iglesia Católica, ofreciendo a la próxima generación de católicos un modelo a seguir que utilizó la tecnología para difundir la fe y se ganó el apodo de “el influencer de Dios”.

León canonizó a Carlo Acutis, quien murió en 2006, durante una misa al aire libre en la Plaza de San Pedro a la que asistieron decenas de miles de personas, muchos de ellos millennials y parejas con niños pequeños. Durante la primera misa de canonización de su pontificado, León también canonizó a otra figura italiana popular que murió joven, Pier Giorgio Frassati.

PUBLICIDAD

El Vaticano informó que 36 cardenales, 270 obispos y cientos de sacerdotes se habían inscrito para celebrar la misa junto con León, en señal del enorme atractivo de los santos tanto para la jerarquía como para los fieles comunes.

Ambas ceremonias estaban programadas para principios de este año, pero fueron pospuestas tras la muerte del papa Francisco en abril. Francisco había impulsado fervientemente la canonización de Carlo Acutis, convencido de que la Iglesia necesitaba a alguien como él para atraer a los jóvenes católicos a la fe mientras se abordaban las promesas y peligros de la era digital.

Una hora antes de la misa, la Plaza de San Pedro ya estaba llena de peregrinos, muchos de ellos jóvenes millennials italianos que habían encontrado en Acutis un modelo a seguir moderno y con el que podían identificarse.

“Aprendí de diferentes personas lo que sus profesores, sus maestros decían sobre su alegría y la luz que llevaba consigo”, declaró Leopoldo Antimi, un romano de 27 años que llegó temprano a la plaza para asegurar un lugar. “Así que para mí personalmente como italiano, incluso en las redes sociales que se usan tanto, es importante tenerlo como un influencer”.

Una vida ordinaria que se volvió extraordinaria

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres en una familia adinerada pero no particularmente católica. Regresaron a Milán poco después de su nacimiento y disfrutó de una infancia típica y feliz, aunque marcada por una devoción religiosa cada vez más intensa.

Acutis estaba particularmente interesado en la informática y devoraba libros sobre programación incluso siendo un niño. Se ganó el apodo de “el influencer de Dios” gracias a su principal legado tecnológico: un sitio web multilingüe que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, un proyecto que completó en un momento en que el desarrollo de tales sitios era dominio de profesionales.

PUBLICIDAD

Acutis pasaba horas en oración ante la Eucaristía cada día. La jerarquía católica ha estado tratando de promover la práctica de la adoración eucarística porque, según encuestas, la mayoría de los católicos no creen que Cristo esté físicamente presente en las hostias eucarísticas.

Pero Acutis se limitaba a una hora de videojuegos a la semana, aparentemente decidiendo mucho antes de TikTok que las relaciones humanas eran mucho más importantes que las virtuales. Esa disciplina y moderación han resultado atractivas para la jerarquía católica, que ha alertado sobre los peligros de la sociedad impulsada por la tecnología de hoy.

En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis cayó enfermo con lo que rápidamente fue diagnosticado como leucemia aguda. En cuestión de días, estaba muerto. Fue sepultado en Asís, conocida por su asociación con otro santo popular, San Francisco.

Millones acuden a la tumba de Acutis

En los años desde su muerte, jóvenes católicos han acudido por millones a Asís, donde pueden ver al joven Acutis en un féretro de vidrio, vestido con jeans, zapatillas Nike y una sudadera. Parece como si estuviera durmiendo, y han surgido preguntas sobre cómo su cuerpo se conservó tan bien, especialmente dado que partes de su corazón incluso han recorrido el mundo como reliquias.

“Es como si tal vez no pueda ser tan grande como Carlo, pero puedo estar cuidando de él y pensar, ‘¿Qué haría Carlo?’”, declaró Leo Kowalsky, un estudiante de octavo grado en una escuela de Chicago adjunta a la Parroquia del Beato Carlo Acutis.

PUBLICIDAD

Añadió que estaba particularmente emocionado de que su homónimo —el papa León— canonizara al patrón de su escuela. “Es como si todo estuviera mezclado en una sola cosa, así que es una alegría ser parte de ello”, indicó Kowalsky en una entrevista la semana pasada.

Gran parte de la popularidad de Acutis se debe a una campaña concertada por el Vaticano para ofrecer a la próxima generación de fieles un nuevo modelo a seguir, un “santo común” que era ordinario pero hizo cosas extraordinarias en la vida. En Acutis, encontraron un millennial experto en tecnología con el que podían identificarse —el término utilizado para describir a una persona nacida aproximadamente entre 1981 y 1996 que fue la primera generación en alcanzar la adultez en el nuevo milenio.

Matthew Schmalz, profesor de estudios religiosos en el colegio Holy Cross en Worcester, Massachusetts, estimó que la canonización de Acutis extiende la tradición de la piedad popular de la Iglesia a la era digital.

“Se convierte en un emblema o modelo de cómo los católicos deben abordar y usar el mundo digital—con disciplina y con un enfoque en la espiritualidad católica tradicional que desafía el paso del tiempo”, dijo en un comunicado. “Es un nuevo santo de la simplicidad para el siempre complejo paisaje digital del catolicismo contemporáneo”.

Frassati, el otro santo que será canonizado el domingo, vivió de 1901 a 1925, cuando murió de polio. Nació en una prominente familia de Turín, pero es conocido por su devoción a servir a los pobres y realizar actos de caridad mientras difundía su fe entre sus amigos.